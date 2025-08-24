Galatasaray, Kayserispor'u farklı geçti

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Kayserispor’u 4-0 mağlup ederek üst üste üçüncü galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.

Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Galatasaray, 4-0 galip tamamladı. Karşılaşmada Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri; 36 ve 46'ıncı dakikalarda Eren Elmalı, 86. dakikada Osimhen ve 90+3. dakikada Leroy Sane attı.

Ayrıca sarı-kırmızılı takımda Eren Elmalı, attığı ilk golde kulüp tarihinin 4000. golünü kaydetti. Osimhen ise ligde bu sezon ilk 11 başladığı ilk karşılaşmada ilk golünü attı.

Bu sonucun ardından ligde oynadığı üçüncü maçından da galibiyetle ayrılan Okan Buruk'un ekibi puanını 9 yaparak liderliğini sürdürdü.

Kalesinde gördüğü iki gole engel olamayan Kayserispor ise ligde ilk yenilgisini yaşadı ve 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor'u misafir edecek. Kayserispor, Kocaeli deplasmanında ilk 3 puanını almaya çalışacak.

Kayserispor - Galatasaray maçının önemli anları

90'Maçta son düdük geldi. Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

90'GOL! Galatasaray, Leroy Sane'nin 90+3. dakikada attığı şık golle farkı 4 yaptı.

86'GOL! Galatasaray, Osimhen'in golüyle takımının üçüncü golünü attı.

56'Sarı-kırmızılılar etkili geldi, Torreira ceza sahasında yerde kaldı. Oyun devam etti

52'Miguel Cardoso, savunmanın arkasına yaptığı koşuyla Günay ile karşı karşıya kaldı. Günay Güvenç kurtarışı yaptı. Ancak hakem daha sonrasında ofsayt bayrağını kaldırdı.

49'Kayserispor sol kanattan etkili geldi. Miguel Cardoso çaprazdan kaleyi denedi, top Günay'da kaldı.

46'GOL! Galatasaray, Eren Elmalı'nın attığı golle ikinci yarıya da üstün başladı. Sane'nin sağ kanattan içeri ortasına Eren ceza sahasında kafayı vurdu ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarıda son düdük geldi.

39'Kayserispor köşe vuruşundan pozisyonuna girdi. Günay'ı geçen topta arka direkte Jung kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

36'GOL! Galatasaray, Eren Elmalı'nın golüyle maçta 1-0 öne geçti. Yunus şık hareketlerle ceza sahasına yöneldikten sonra ara pasıyla topu Sane'nin önüne bıraktı. Alman yıldız çaprazdan sol ayağıyla vurdu, kaleci Bilal çıkardı. Dönen topu kale sahası içinde Eren Elmalı tamamladı.

32'Galatasaray rakip yarı alanda tempoyu artırmak istiyor.

28'Yunus Akgün ve Sane topu etkili getirdi. Verkaçlarla getirilen topta Yunus ara pasını verdi Sane karşı karşıya pozisyonda Bilal'i geçemedi.

24'Sağ kanattan hızla ceza sahasına giren Yunus, iki savunma oyuncusunun arasından sol ayağıyla plase vuruşu denedi. Top farklı şekilde dışarı çıktı.

22'Kayserispor etkili geldi. Sağ kanattan Ramazan'ın içeri gönderdiği ortaya uzak direkte Opoku istediği vuruşu yapamadı. Top Günay'da.

16'Kayserispor'da kornerden gelen ortaya Denswil kafayı vurdu. Top az farkla auta gitti.

8'DİREK! Galatasaray'da rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Torreira, şut açısını bulunca uzaktan sert vurdu, meşin yuvarlak yan direkten döndü.

5'Maçın ilk tehlikeli pozisyonu Galatasaray'dan geldi. Ceza sahası dışında topu alan Sane, savunma arkasına sarkan Osimhen'e derin oynadı. Nijeryalı golcü, topun gelişine sert vurdu ancak kaleci Bilal gole izin vermedi.

1'Kayseri'de ilk düdük geldi ve mücadele başladı.

Kayserispor - Galatasaray ilk 11'ler

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Jung, Denswil, Carole, Dorukhan, Ramazan, Mendes, Benes, Opoku, Cardoso

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Jakobs, Sane, Yunus, Osimhen

GALATASARAY'DA TEK HEDEF GALİBİYET

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sezona 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, zorlu Kayseri deplasmanında puanını 9'a çıkartmayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada hata yapmak istemeyen Cimbom, Avrupa macerası öncesi puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi amaçlıyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ VE MARIO LEMİNA KADRODA YOK

Suudi Arabistan kulübü Neom SC'ye transferi gündemde olan Barış Alper Yılmaz, Kayseri maçının kamp kadrosunda yer almadı. Öte yandan kulüp tarafından hafif sakatlığı bulunduğu açıklanan Mario Lemina da Kayseri'ye götürülmedi. Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu şöyle:

Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay.

VICTOR OSIMHEN 11'E GERİ DÖNÜYOR

Geçtiğimiz sezon Napoli'den kiralık olarak Galatasaray'a katılan ve taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Victor Osimhen, yaz transfer döneminde rekor bonservis bedeliyle sarı-kırmızılılara katıldı. Okan Buruk yönetiminde çalışmalarını sürdüren Nijeryalı golcü, geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda oyuna girerken, Kayserispor deplasmanında ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor.

SON 6 GOLÜN 3'Ü BARIŞ ALPER YILMAZ'DAN

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 2 müsabakada rakip fileleri 6 kez havalandırdı ve Konyaspor'dan sonra ligin en golcü 2. takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4'ünde Barış Alper Yılmaz'ın imzası var. Barış Alper, Gaziantep FK karşısında 2 gol, 1 asist, Fatih Karagümrük maçında da 1 golle oynadı. Cimbom'un diğer gollerini Mauro Icardi, Eren Elmalı ve Karagümrük mücadelesinde kendi kalesine Fatih Kurucuk attı.

KAYSERİSPOR İLE GALATASARAY ARASINDA 59. RANDEVU

ayserispor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 58 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda Cimbom, 36 kez sahadan galip ayrılırken, Kayseri temsilcisi de 5 defa rakibini mağlup etti. 17 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Rekabette Galatasaray'ın 130 golüne, Kayserispor 46 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon oynanan maçları Galatasaray, 5-1 ve 3-0'lık skorlarla kazandı.