Balıkesir'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi

Balıkesir'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos’ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçılar sürüyor. Son olarak saat 21.58’de merkez üssü yine Sındırgı olan 4,8 şiddetinde bir deprem daha meydana geldi.

10 Ağustos'ta Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 şiddetindeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntıların sonu gelmiyor.

Son olarak saat 21.59'da merkez üssü Sındırgı olan bir sarsıntı daha meydana geldi. AFAD Depremin şiddetini 4.8 olarak duyurdu.

Deprem ayrıca İzmir, Manisa, Kütahya, Bursa ve Çanakkale gibi çevre illerden de hissedildi.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Balıkesir Sındırgı'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. Gelişmeler takip edilmektedir. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

