Burhanettin Duran'dan Boğaz'daki geçit töreni paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı’nda düzenlenen geçit töreninin Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlılığını ve Türkiye’nin savunma gücünü ortaya koyduğunu belirtti. Duran, Savarona’nın yeniden denizlere kavuşmasının tarihi bir sembol olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin gençliğin vizyonuyla daha da güçleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir." ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Zafer Haftası kapsamında İstanbul Boğazı'nda gerçekleştirilen geçit töreninin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin istiklal ruhunu ve denizlerdeki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti.

Donanmanın görkemli geçişinin, Türkiye'nin savunma gücünün ulaştığı seviyeyi ve Mavi Vatan'a sahip çıkma iradesini bütün dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"Milletimizin tarihi hafızasında müstesna bir yere sahip olan Savarona'nın da yeniden denizlere kavuşması, geçmişimizle bağımızı tazeleyen ve gururumuzu artıran bir sembol olmuştur. Türkiye'nin güçlü yarınlarına yürüyüşü, gençliğimizin sahip olduğu ilham ve vizyonla harmanlanarak, inşallah daha da güçlenerek devam edecektir. Zafer Haftamız şimdiden kutlu olsun."

