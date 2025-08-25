Fatih Tekke Trabzonspor'un tarihine geçti

Trendyol Süper Lig’de ilk 3 haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor’u 1-0’lık skorlarla mağlup ederek kulüp tarihinde ilk kez gol yemeden sezona 3’te 3 ile başladı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'de ilk 3 haftayı kayıpsız geçen Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke kulüp tarihine geçen bir istatistik yakaladı.
KULÜP TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI
Kocaelispor, Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını 1-0'lık skorlarla kazanan Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezona gol yemeden 3'te 3 yaparak başladı.
Trabzonspor son olarak ilk 3 maçını kazandığı 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlamıştı.
Süper Lig'de 9 puana yükselen Trabzonspor, gelecek hafta Samsunspor'la karşılaşacak.