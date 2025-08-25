BIST 11.372
DOLAR 41,00
EURO 48,07
ALTIN 4.436,58
HABER /  GÜNCEL

Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı

Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi yaptığını duyurdu.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde seferini yapan uçağın, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49'da acil durum bildiriminde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18'de acil inişini sorunsuz şekilde tamamlamıştır. Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir."

ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
Fethiye’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Fethiye’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Fatih Tekke Trabzonspor'un tarihine geçti
Fatih Tekke Trabzonspor'un tarihine geçti
İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan tarihe geçen Gazze çağrısı!
İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan tarihe geçen Gazze çağrısı!
Burhanettin Duran'dan Boğaz'daki geçit töreni paylaşımı
Burhanettin Duran'dan Boğaz'daki geçit töreni paylaşımı
Emine Erdoğan’ın Gazze mektubu dünya basınında
Emine Erdoğan’ın Gazze mektubu dünya basınında
Balıkesir'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi
Balıkesir'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi
Bakanlıktan 10 bin personel ataması iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 10 bin personel ataması iddiasına yalanlama
Galatasaray, Kayserispor'u farklı geçti
Galatasaray, Kayserispor'u farklı geçti
Tokat'ta kumaş deposunda çıkan korkutan yangın
Tokat'ta kumaş deposunda çıkan korkutan yangın
Trabzonspor galibiyet serisine devam ediyor
Trabzonspor galibiyet serisine devam ediyor