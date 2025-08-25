Arda Güler asist yaptı Mbappe attı Real Madrid farklı kazandı

LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Jr. kaydetti.

LaLiga'nın ikinci haftasında Real Madrid deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Real Madrid 37. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti.

Gol sonrası baskısını arttıran deplasman ekibi birkaç şans daha bulsa da ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi Real Oviedo bazı pozisyonlara girse de şansları değerlendiremedi.

Oyuncu değişikliklerinin ardından tekrardan oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid 83. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu dakikadan sonra baskısını iyice artıran Real Madrid 90+3. dakikada Vinicius Jr. ile farkı üçe çıkardı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Real Oviedo ise puansız kaldı.