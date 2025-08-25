BIST 11.372
DOLAR 41,00
EURO 48,07
ALTIN 4.436,58
HABER /  SPOR

Arda Güler asist yaptı Mbappe attı Real Madrid farklı kazandı

Arda Güler asist yaptı Mbappe attı Real Madrid farklı kazandı

LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Real Madrid'e galibiyeti getiren golü Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe (2) ve Vinicius Jr. kaydetti.

Abone ol

LaLiga'nın ikinci haftasında Real Madrid deplasmanda Real Oviedo ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili başlayan Real Madrid 37. dakikada Arda Güler'in asistinde Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti.

Gol sonrası baskısını arttıran deplasman ekibi birkaç şans daha bulsa da ilk yarı 1-0 sona erdi.

İkinci yarıya daha etkili başlayan ev sahibi Real Oviedo bazı pozisyonlara girse de şansları değerlendiremedi.

Oyuncu değişikliklerinin ardından tekrardan oyunun kontrolünü eline alan Real Madrid 83. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle farkı ikiye çıkardı.

Bu dakikadan sonra baskısını iyice artıran Real Madrid 90+3. dakikada Vinicius Jr. ile farkı üçe çıkardı ve mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

Real Madrid bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken, Real Oviedo ise puansız kaldı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu hız sınırını aştı kendini ihbar etti aldığı cezayı paylaştı
Abdulkadir Uraloğlu hız sınırını aştı kendini ihbar etti aldığı cezayı paylaştı
Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı
Flynas hava yolu şirketine ait Trabzon-Cidde uçağı acil iniş yaptı
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 kişi öldü, 1 çocuk yaralandı
Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
Sultangazi'de tartıştığı annesini silahla vurarak öldürdü
Fethiye’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Fethiye’de orman yangını kısa sürede söndürüldü
Fatih Tekke Trabzonspor'un tarihine geçti
Fatih Tekke Trabzonspor'un tarihine geçti
İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan tarihe geçen Gazze çağrısı!
İrlanda Cumhurbaşkanı'ndan tarihe geçen Gazze çağrısı!
Burhanettin Duran'dan Boğaz'daki geçit töreni paylaşımı
Burhanettin Duran'dan Boğaz'daki geçit töreni paylaşımı
Emine Erdoğan’ın Gazze mektubu dünya basınında
Emine Erdoğan’ın Gazze mektubu dünya basınında
Balıkesir'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi
Balıkesir'de bir deprem daha! İzmir'de de hissedildi
Bakanlıktan 10 bin personel ataması iddiasına yalanlama
Bakanlıktan 10 bin personel ataması iddiasına yalanlama
Galatasaray, Kayserispor'u farklı geçti
Galatasaray, Kayserispor'u farklı geçti