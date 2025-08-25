Havuz ve deniz keyfi kabusa dönüşmesin! Çocuklarda kırmızı göz riskine dikkat

Havuz ve deniz mevsimiyle birlikte çocuklarda artan ‘kırmızı göz’ riskine dikkat! Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sevil Karaman, çocukları enfeksiyon ve alerjilerden korumak için doğru seçilmiş bir deniz gözlüğünün şart olduğunu belirtti.

Ağustos ayının sonuna yaklaşırken sıcak havalar etkisini hala sürdürüyor. Bu durum, havuz ve denizde geçirilen süreyi artırırken, çocuklarda “kırmızı göz” olarak bilinen enfeksiyon ve alerji riskini de beraberinde getiriyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Prof. Dr. Sevil Karaman, korunma için en önemli kuralın, yüze tam oturan ve UV korumalı bir deniz gözlüğünün kesintisiz kullanılması olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Karaman ayrıca, hem deniz hem de havuz sonrası gözlerin temiz suyla yıkanmasını ve şikayet durumunda mutlaka hekime danışılmasını önerdi.

“Havuza veya denize girerken sürekli gözlük olmalı”

Havuza veya denize giren çocukların gözlerinde sürekli gözlük olması ve gözlüğün tak-çıkar aşamalarında bile dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Karaman, “Bazen aileler denizin daha korunaklı, daha temiz olduğunu düşünüp denize girerken bu gözlüğü kullanmayabiliyorlar ama esasında bu yanlış bir inanış. Denizde de mikroplar var, bakteriler var. Evet, havuza göre daha temiz kabul edebiliriz ama denizde de aynı korumalara devam etmemiz lazım. Deniz gözlüğü seçimindeki kriterlerimiz neler olmalı? Önceliğimiz mutlaka çocuğun yüzüne, gözüne uymalı. Ne sıkmalı ne de boş durmalı. Çünkü boş durursa, boşluklar olursa gözünden çıkacaktır. Sıkarsa da çocuk rahat etmeyecektir. Sadece gözü mekanik olarak koruması yetmez, deniz gözlüğünüzün de ultraviyole koruması olması olmalı.” diye belirtti.

“Çocuğunuzun gözlerinde problem olursa mutlaka hekime başvurun”

Deniz gözlüğünün yanında bir de UV koruması güneş gözlüğü de bulundurmak gerektiğini belirten Prof. Karaman, “Biz bütün bu korumaları yaptık ama buna rağmen çocuğumuzun gözü kızardı. Mutlaka bir göz hekimiyle görüşmek gerekir. Çünkü her göz kızarıklığı enfeksiyon veya alerji değil. Bunun ayırıcı tanısını hekiminiz mutlaka yapacaktır, ona uygun damlalarla sizi destekleyecektir. Bunun dışında, havuz kenarında ya da deniz kenarında oynarken deniz gözlüğünü çıkarsa bile UV korumalı bir güneş gözlüğü elinizin altında olmalı ki en azından güneş hassasiyetinden, güneş yanıklarından da gözü koruyalım.” dedi.