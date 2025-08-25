BIST 11.372
Kaç belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor sayı belli oldu

Özlem Çerçioğlu'nun CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçişinin ardından yeni katılımların olacağı tartışmaları sürerken AK Parti kaynaklarından, "Farklı partilerden 40 civarında belediye başkanı AK Parti’ye geçiş yapmak istiyor." açıklaması geldi.

AK Parti kaynakları Osman Kenan Çapoğlu ile Gündem Özel programına konuk olan tv100 yazarı Hacı Yakışıklı’ya partiye yapılacağı konuşulan transferler hakkında özel açıklama yaptı.

AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “’Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimler Ak Parti'ye gelmek istiyor’ diye bir pazarlık yok. Ak Parti Genel Merkezi'nin kriteri “kimin kime yakın olduğu” değil; kişinin doğru, akredite, halka yakın olması.

“PARTİMİZE GELSE İYİ OLUR” DİYEN YOK

Mansur Yavaş'ın ismi AK Parti Genel Merkezi'nde anılmadığı gibi, “Partimize gelse iyi olur” diyen yok. Katılmak isteyen herkes partiye alınmıyor, kriterler gözden geçiriliyor.

"40 CİVARINDA BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ’YE GEÇİŞ YAPMAK İSTİYOR"

Çeşitli partilerden talepler var. Farklı partilerden 40 civarında belediye başkanı AK Parti’ye geçiş yapmak istiyor. Son yerel seçimden bugüne 56 belediye başkanı AK Parti’ye geçti, bu sayının 2028 sonrasındaki yerel seçimlere kadar 100’e tamamlanması bekleniyor.

"TEMİZ, DÜRÜST, ÇALIŞKAN" ARAŞTIRMASI

Talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletiliyor. Erdoğan partide yahut talep olan bölgedeki parti yetkilisine, “Arkası önü nedir? Temiz, dürüst, çalışkan mı?” diye araştırması için görev veriyor.

Seçildiği partiyi terk etse bile “dürüst olmayanlar” kriterlere uymuyor. Tüm raporlar iletildikten sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan seçici davranıyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KRİTERLERDEN TAM NOT ALDI

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bu kriterlerden tam not aldığı için AK Parti’ye katıldı ve kabul gördü. Çerçioğlu, AK Parti Genel Merkezi’nde “CHP’deki en nitelikli belediye başkanı oydu” diye zikrediliyor ve AK Parti’ye geçmesi memnuniyetle karşılanıyor.”

