Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı

Düzce'de Turgut Özal Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırmak isteyen öğrencilere verilen 18 maddelik kurallar listesi infial yarattı. Düzce Valiliği "Kız öğrenciler servisin ön koltuğuna oturmayacak" gibi maddelerin yer aldığı listeyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurarak "Bazı ifadelerin amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara yol açtığı tespit edilmiştir" açıklamasında bulundu.

Düzce'de karma eğitim veren Turgut Özal Anadolu Lisesi, yeni eğitim öğretim döneminde okula kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler için 18 maddelik "Öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken hususlar" başlığıyla okul kuralları hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığının belirlediği kuralların yanı sıra erkek ve kız çocukları arasında ayrımcılığa neden olacak kurallara da 18 maddelik listede yer verildi.

"Kız öğrencilerle erkekler aynı sırada oturmayacak"

Listeye göre kız çocuğu serviste şoförün yanına oturamayacak, arka koltukta yer olmadığı durumda ön koltuk boş olsa da gerekirse ayakta gidecek. Kantin sırasında kız çocukları, oğlan çocuklarıyla aynı sırada yer almayacak.

"İlişkilerde seviyeli davranılacak"

Maddeler arasında "Kız erkek ilişkilerinde seviyeli davranılacak. Bakıldığında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durumla karşılaşmak istemeyiz. Kuzenim, kankim, sekiz yıllık arkadaşım vs. gibi hiçbir gerekçe böyle bir durumda kabul edilemeyecek" ifadelerine yer verildi.

"Öğrencilerin tayt giymesi yasak"

Öte yandan beden eğitim dersi kıyafetlerine ilişkin de kuralların yer aldığı metinde, öğrencilerin tayt giymesine de izin verilmeyeceği belirtildi. Okul kurallarında öğrencilerin kantinde nasıl hareket edeceğine ilişkin düzenlemeler de yer aldı. Buna göre kantinde kız erkek sırasına dikkat edilmesi ve öğrencilerin "kaynak" yapmaması, yapan olursa nöbetçi öğretmenlere ya da okul idaresine bu durumun bildirilmesi istendi. Bir başka maddede ise öğrencilerden "ortaokuldan kalan çocuksu davranışlara ya da şakalaşmaların dozuna" dikkat etmesi talep edildi.

Valilik harekete geçti

Kamuoyuna yansıyan 18 maddelik listeye ilişkin Düzce Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Merkez Turgut Özal Anadolu Lisesi Okul Müdürlüğünce, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında öğrencilerimiz tarafından uyulması gereken kurallara ilişkin olarak velilerin yazılı bir metin ile bilgilendirildiği anlaşılmıştır. İlgili metinde belirlendiği görülen kuralların; öğrencilerimizin birbirlerine ve okul ortamına saygılı olmaları, olası yanlış anlamaların önlenmesi, öğrenciler arasında yaşanabilecek olumsuz durumların engellenmesi ile güvenli ve sağlıklı bir eğitim-öğretim ortamı sağlamayı amaçladığı anlaşılmış olup metindeki bazı ifadelerin ise amacını aştığı ve toplumda yanlış anlaşılmalara, tartışmalara ve rahatsızlığa yol açtığı görülmüştür.

"Kabul edilmesi mümkün değildir"

Söz konusu metinde yer alan tartışmalı ifadeler hakkında inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir şekilde öğrencilerimizi olumsuz etkileyecek uygulamaların kabul edilmesi ve buna izin verilmesi mümkün değildir. Kurumlarımızın temel yaklaşımı; öğrencilerimizin kendilerini güvende hissedecekleri, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimini sağlamaya yönelik çaba göstermektir."

