Balıkesir'deki korkutan depremler! Prof.Şener Üşümezsoy'dan kritik değerlendirme

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler çevre illerde de hissedildi. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, “Artçılar doğaldır, yeni bir büyük deprem anlamına gelmez” dedi.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, son günlerde peş peşe gelen depremlerle sarsıldı. Kent geçtiğimiz haftalarda 6.1 büyüklüğündeki depremle gündeme gelmişti. Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, yaşanan depremlerle ilgili yaptığı ilk açıklamada vatandaşları paniğe kapılmamaları konusunda uyardı. Habertürk canlı yayınına katılan Üşümezsoy, şunları söyledi:

"Artçılar Doğaldır, Panik Yapılmamalı”

“Sındırgı’daki depremden sonra artçılar sürse de bu doğaldır ve yeni bir büyük deprem olacağı anlamına gelmez. Ancak Simav fay zonu, jeolojik yapısı gereği uzun vadede büyük deprem potansiyeli taşımaktadır.”

“20 Kilometrelik Fay Kırıldı”

Üşümezsoy, küçük depremlerin yalnızca birkaç kilometrelik fay parçalarını kırdığını, büyük depremlerde ise onlarca kilometrelik fayın harekete geçtiğini hatırlattı. Sındırgı’daki son depremde yaklaşık 20 kilometrelik bir fayın kırıldığını belirten uzman, bu nedenle artçıların uzun süre devam edeceğini vurguladı.

