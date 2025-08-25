BIST 11.469
DOLAR 41,00
EURO 48,00
ALTIN 4.434,74
HABER /  GÜNCEL  /  OTOMOBİL

Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor tarih belli oldu

Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor tarih belli oldu

Hyundai Motor Türkiye, C segmenti hatchback modeli i30'u, iki farklı donanım seçeneğiyle eylül ayında yeniden satışa sunacağını duyurdu

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Türkiye, i30'u yenilenen tasarımı ve fonksiyonel özellikleriyle Türkiye pazarında yeniden yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Prime ve Comfort donanım seçenekleriyle gelecek ay Türkiye'de satışa sunulacak i30, 1,5 litrelik turbo MHEV benzinli motoru ve 7 ileri Çift Kavramalı Şanzıman (DCT) ile müşterilerle buluşacak. 140 beygir güç ve 253 Nm tork üreten bu kombinasyon, i30'a verimlilik ve güçlü bir sürüş karakteri kazandıracak.

Hyundai'nin küresel tasarım anlayışını yansıtan model, markanın kalite ve güvenlik standartlarını daha ileri bir seviyeye taşımayı amaçlıyor. Güçlü tasarımı, modern teknolojileri ve kullanıcı odaklı donanımlarıyla öne çıkan i30, Hyundai Motor Türkiye açısından önemli bir geri dönüşü simgeliyor.

'Seninle yola çıkmak için hazır.' mottosuyla satışa sunulacak modelin detayları ise ilerleyen günlerde paylaşılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Balıkesir'deki korkutan depremler! Prof.Şener Üşümezsoy'dan kritik değerlendirme
Balıkesir'deki korkutan depremler! Prof.Şener Üşümezsoy'dan kritik değerlendirme
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamlarına bakın!
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamlarına bakın!
TCDD 80 işçi alacak ayrıntılar belli oldu
TCDD 80 işçi alacak ayrıntılar belli oldu
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı
Lisenin 18 maddelik kurallar listesi tepki çekti! Valilik soruşturma başlattı
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: Elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı
6 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyon: Elebaşı dahil 20 şüpheli yakalandı
ABD Başkanı Trump'tan iki kanal için yayın lisansları iptal edilsin çağrısı
ABD Başkanı Trump'tan iki kanal için yayın lisansları iptal edilsin çağrısı
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar ve ulaşım durdu
TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar ve ulaşım durdu
Karar Resmi Gazete'de: 30 Ağustos'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak
Karar Resmi Gazete'de: 30 Ağustos'ta bazı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak
Havuz ve deniz keyfi kabusa dönüşmesin! Çocuklarda kırmızı göz riskine dikkat
Havuz ve deniz keyfi kabusa dönüşmesin! Çocuklarda kırmızı göz riskine dikkat
Kaç belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor sayı belli oldu
Kaç belediye başkanı AK Parti'ye katılmak istiyor sayı belli oldu
Arda Güler asist yaptı Mbappe attı Real Madrid farklı kazandı
Arda Güler asist yaptı Mbappe attı Real Madrid farklı kazandı