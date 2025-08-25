BIST 11.469
Cengiz İnşaat'ın üstlendiği Murovdağ Tüneli'nde ilk ışık görüldü

Cengiz İnşaat'ın yapımını üstlendiği Toğanalı-Kelbecer-İstisu karayolunda inşa edilen 23 bin 401 metre uzunluğundaki Murovdağ Tüneli için ilk ışık görme töreni düzenlendi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Cengiz Holding'in grup şirketi Cengiz İnşaat tarafından Karabağ ve Doğu Zengezur ekonomik bölgelerinde hayata geçirilen Toğanalı-Kelbecer-İstisu karayolunun yüzde 85'i tamamlandı.

Dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olmaya aday projenin önemli bölümlerinden Murovdağ Tüneli'nde kazı çalışmaları bitirilirken, asfaltlama, aydınlatma ve havalandırma çalışmaları sürüyor.

İkişer gidiş ve geliş olmak üzere dört şeritli tasarlanan 23 bin 401 metre uzunluğundaki tünelin tamamlanmasıyla, bölgedeki birçok yerleşim yerine güvenli ve kesintisiz ulaşım imkanı sunulması hedefleniyor.

Tünel için ilk ışık görme töreni, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Mihriban Aliyeva ve Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'in katılımıyla gerçekleştirildi.

'Karabağ ve Doğu Zengezur'da yer almaktan dolayı son derece mutluyuz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, hayata geçirdikleri projelerle faaliyet gösterdikleri ülkelerin ekonomik gelişimine destek olduklarını belirtti.

Cengiz, sadece Avrupa'da değil, dünyanın farklı coğrafyalarında da önemli projeleri başarıyla sürdürdüklerini aktararak, 'Cengiz İnşaat olarak kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki altyapısına destek vermeye devam ediyoruz. Yıllarca işgal altında kalan bu toprakların yeniden ayağa kalkması ve ekonomik gelişimini hızlandırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle stratejik öneme sahip Karabağ ve Doğu Zengezur'da yer almaktan dolayı son derece mutlu olduklarını vurgulayan Cengiz, 'Dünyanın en uzun karayolu tünellerinden biri olacak Murovdağ Tüneli'nin, Cengiz İnşaat ve Türkiye imzası taşıyacak olması bizleri ayrıca gururlandırıyor.' ifadelerini kullandı.

