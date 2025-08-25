BIST 11.469
DOLAR 41,00
EURO 48,00
ALTIN 4.434,74
HABER /  DÜNYA

Gazze'den bir kötü haber daha! Son 24 saatte 11 kişi açlıktan öldü

Gazze'den bir kötü haber daha! Son 24 saatte 11 kişi açlıktan öldü

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 11 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 117'si çocuk olmak üzere 300'e çıktı.

Abone ol

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgileri paylaştı. İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 11 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.

Burş, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 117'si çocuk olmak üzere 300'e yükseldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail'in saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
5 milyar dolara satın almıştı Coca-Cola kararını verdi satıyor
5 milyar dolara satın almıştı Coca-Cola kararını verdi satıyor
Hindistan medyası füze testinin ardından sınırı aştı, Türkiye'yi küstah sözlerle hedef aldı!
Hindistan medyası füze testinin ardından sınırı aştı, Türkiye'yi küstah sözlerle hedef aldı!
Otomobil şarampole devrildi! Feci kazada ölenler var
Otomobil şarampole devrildi! Feci kazada ölenler var
Fransa ile ABD arasında mektup krizi ABD'nin Paris Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
Fransa ile ABD arasında mektup krizi ABD'nin Paris Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
Koç Holding'den yıllar sonra sürpriz karar! Efsane iki model geri dönüyor
Koç Holding'den yıllar sonra sürpriz karar! Efsane iki model geri dönüyor
Fuzul Topraktan'ın projelerinde inşaata katılım yüzde 90'a ulaştı
Fuzul Topraktan'ın projelerinde inşaata katılım yüzde 90'a ulaştı
Cengiz İnşaat'ın üstlendiği Murovdağ Tüneli'nde ilk ışık görüldü
Cengiz İnşaat'ın üstlendiği Murovdağ Tüneli'nde ilk ışık görüldü
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor tarih belli oldu
Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor tarih belli oldu
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Balıkesir'deki korkutan depremler! Prof.Şener Üşümezsoy'dan kritik değerlendirme
Balıkesir'deki korkutan depremler! Prof.Şener Üşümezsoy'dan kritik değerlendirme
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamlarına bakın!
Dolar ve Euro'da haftanın ilk rakamlarına bakın!