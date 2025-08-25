Hindistan medyası füze testinin ardından sınırı aştı, Türkiye'yi küstah sözlerle hedef aldı!

Hindistan'ın “orta menzilli balistik füze” Agni-5'i test etmesinin ardından Hint medyası sınırını aşarak Türkiye'yi hedef aldı. Haberlerde "Türkiye'den Çin'e kadar her yeri kapsayan nükleer kapasiteli füze" ve "Bütün Çin, Pakistan ve Türkiye menzilinde" ifadeleri kullanıldı. Hint medyası geçtiğimiz aylarda Türkiye'yle ilgili bir provokatif habere daha imza atmıştı.

Hindistan, “orta menzilli balistik füze” Agni-5’i test ettiğini duyurdu. Odisha’daki Entegre Test Sahası’ndan fırlatıldığı bildirilen füzenin, 5 bin kilometrelik menziliyle Asya’nın büyük bölümünü ve Avrupa’nın bazı noktalarını kapsayabileceği öne sürüldü.

Son zamanlarda testler arttı: Hindistan son aylarda ardı ardına yaptığı testlerle dikkat çekiyor. Temmuz’da taktik füze Pralay, geçtiğimiz ay ise Prithvi-II ve Agni-1'in fırlatıldığını bildirildi.

Küstah paylaşımlar

Diğer taraftan atış testlerini duyuran Hint medyası, "Çin" ve "Türkiye"yi hedef göstererek provokasyonda bulunması dikkat çekti. Haber 7'de yer alan habere göre servis edilen provokatif haberlerde "Türkiye'den Çin'e kadar her yeri kapsayan nükleer kapasiteli füze" ve "Bütün Çin, Pakistan ve Türkiye menzilinde" ifadeleri kullanıldı.

İlk vukuatları değil

Geçtiğimiz mayıs ayında India.com sitesi ise aynı füzenin tanıtımını yaptığı haberde "Türkiye'yi 6 dakikada yok edebilir" ifadesiyle provokatif bir habere imza atmıştı.