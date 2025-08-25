BIST 11.469
HABER /  EKONOMİ

5 milyar dolara satın almıştı Coca-Cola kararını verdi satıyor

Dünya devi Coca-Cola, İngiliz kahve zinciri Costa Coffee'yi satma planları yapmaya başladı. Coca-Cola, küresel kahve pazarındaki konumunu Starbucks ve Nestle ile rekabet ederek güçlendirmek için Costa Coffee'yi 2018'de 5 milyar doların üzerinde bir fiyata satın almıştı.

ABD'li alkolsüz içecek şirketi Coca-Cola, İngiliz kahve zinciri Costa'nın potansiyel bir satışı da dahil olmak üzere seçenekleri gözden geçirmek için yatırım bankası Lazard ile çalışıyor.

Sky News, adı açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı ilk haberinde, şirketin aralarında özel sermaye firmalarının da bulunduğu az sayıda potansiyel alıcıyla Costa için ön görüşmeler yaptığını bildirmişti.

5 milyar dolara almıştı
Sky'ın haberine göre, gösterge tekliflerin sonbahar başlarında gelmesi bekleniyor, ancak bir satış kesin değil. 

Coca-Cola, küresel kahve pazarındaki konumunu Starbucks ve Nestle ile rekabet ederek güçlendirmek için Costa Coffee'yi 2018'de 5 milyar doların üzerinde bir fiyata satın almıştı.

Coca-Cola CEO'su James Quincey, 50 ülkede faaliyet gösteren Costa'nın operasyonlarında değişiklikler olabileceğini ima ederek, "Costa'ya yaptığımız yatırım, bir yatırım hipotezi açısından istediğimiz yerde değil" demişti.

