Zorunlu Trafik Sigortası'nda çok önemli değişiklik sürücüler için bu kez iyi haber var
TÜRKİYE'de zorunlu trafik sigortası yaptıranların çok şikayetçi oldukları bir 'hasarsızlık indirimi' derece sistemi vardı. Yeni araç alımında kaza yapmayanların derecesi düşerken kaza yapanlar şanslı oluyordu. Hal böyle olunca sürücülerin şikayetçi olduğu bu derece sistemi yeniden düzenlendi. Zorunlu trafik sigortasında sigorta yenileme, yeni sigorta yapma ve sigorta yaptıktan sonra oluşan hasara ilişkin basamak işlemleri yeniden ayarlandı.
Türkiye'de milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelge kapsamında yeni araç alacaklar, aracını satacaklar ve trafik sigortasını yenileyeceklere yönelik bir dizi değişiklik yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte hasarsız sürücülerin hakları korunurken hasarlı sürücülere verilen haklar da geri alınmış oldu. Yeni genelgenin uygulaması 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren başlayacak. İşte değişikliğin detayları:
ARAÇ ALIRKEN ARTIK KAZASI OLMAYAN...
Aracını satmadan araç alacaklar trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlayarak trafik sigortası yaptırıyordu. Kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığı için cezalandırılıyor ve 4'üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücreti ödüyordu. Bu durum kaza yapmayan sürücüyü cezalandırırken kaza yapan sürücüye ödül olarak yansıyordu. Çünkü kaza yapan sürücü 1'inci basamaktaysa yeni araç aldığı için sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseltiliyordu.
KAZA YAPMAYAN 8. BASAMAKTAN BAŞLAYACAK
Yapılan düzenlemeyle birlikte yeni alınacak otomobilin hasarsızlık basamağı elde edilen basamak neyse onun üzerinden yapılacak. Örnek vermek gerekirse 8'nci basamaktayken bir yeni bir araç daha aldınız ve alacağınız araç için yapacağınız trafik sigortası 4'üncü basamak yerine 8'inci basamaktan başlayacak.
KAZA YAPANLAR YENİ ARAÇ ALINCA ARTIK...
1'inci basamakta bulunan yüksek riskli ve sürekli kaza yapan sürücüler için de aynı durum geçerli olacak ve yeni alacakları araç 4'üncü basamak değil 1'inci basamaktan trafik sigortasına tabi olacak. Mevcut aracını satarak yeni araç alacaklar için kural değişmedi ve hangi basamaktalarsa o basamaktan devam edecekler.