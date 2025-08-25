Zorunlu Trafik Sigortası'nda çok önemli değişiklik sürücüler için bu kez iyi haber var

ARAÇ ALIRKEN ARTIK KAZASI OLMAYAN...

Aracını satmadan araç alacaklar trafik sigortasının 4'üncü basamağından başlayarak trafik sigortası yaptırıyordu. Kural gereği, kazası olmayan bir sürücü 8'inci basamaktayken yeni araç aldığı için cezalandırılıyor ve 4'üncü basamaktan hasarlı sürücü klasmanı ücreti ödüyordu. Bu durum kaza yapmayan sürücüyü cezalandırırken kaza yapan sürücüye ödül olarak yansıyordu. Çünkü kaza yapan sürücü 1'inci basamaktaysa yeni araç aldığı için sistem tarafından otomatik olarak 4'üncü basamağa yükseltiliyordu.