BIST 11.469
DOLAR 41,00
EURO 48,00
ALTIN 4.434,74
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Tıp, diş hekimi, eczacılık ve hukukta yer yok! Devlet üniversiteleri tamamen doldu

Tıp, diş hekimi, eczacılık ve hukukta yer yok! Devlet üniversiteleri tamamen doldu

2025-YKS yerleştirme sonuçlarına göre, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisansın ise tamamı doldu. Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarında ise yer kalmadı.

Abone ol

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

Erol, devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'unun, ön lisansta ise tamamının dolduğunu bildirdi.

"TIP, DİŞ HEKİMİ, ECZACILIK VE HUKUK PROGRAMLARI DOLDU"

Sınavın yerleştirme sonuçlarının ÖSYM'nin "ykssonuc.osym.gov.tr" adresinden açıklandığını anımsatan Özvar, şunları kaydetti:

-"Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanların yüzde 99'u, ön lisans kontenjanlarının ise tamamı doldu.

-Devlet üniversitelerinin başarı sırası barajı olan Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık ve Hukuk programlarının tamamı doldu.

-Mühendislik programlarında doluluk oranı yüzde 97'yi aşarken, öğretmenlik programlarında yüzde 95 olarak gerçekleşti.

-Yükseköğretim sisteminde istihdam odaklı başlattığımız dönüşüm kapsamında hayata geçirdiğimiz yapay zekaya, yeşil dönüşüme, sağlık ve tarımda dijital teknolojilere dayalı programlara adaylarımız büyük teveccüh gösterdi. 

-3'ü lisans, 24'ü ön lisans olmak üzere bu yıl ilk kez açtığımız 27 programda tek bir kontenjan bile boş kalmadı. 
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zorunlu Trafik Sigortası'nda çok önemli değişiklik sürücüler için bu kez iyi haber var
Foto Galeri Zorunlu Trafik Sigortası'nda çok önemli değişiklik sürücüler için bu kez iyi haber var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'den bir kötü haber daha! Son 24 saatte 11 kişi açlıktan öldü
Gazze'den bir kötü haber daha! Son 24 saatte 11 kişi açlıktan öldü
5 milyar dolara satın almıştı Coca-Cola kararını verdi satıyor
5 milyar dolara satın almıştı Coca-Cola kararını verdi satıyor
Hindistan medyası füze testinin ardından sınırı aştı, Türkiye'yi küstah sözlerle hedef aldı!
Hindistan medyası füze testinin ardından sınırı aştı, Türkiye'yi küstah sözlerle hedef aldı!
Otomobil şarampole devrildi! Feci kazada ölenler var
Otomobil şarampole devrildi! Feci kazada ölenler var
Fransa ile ABD arasında mektup krizi ABD'nin Paris Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
Fransa ile ABD arasında mektup krizi ABD'nin Paris Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı
Koç Holding'den yıllar sonra sürpriz karar! Efsane iki model geri dönüyor
Koç Holding'den yıllar sonra sürpriz karar! Efsane iki model geri dönüyor
Fuzul Topraktan'ın projelerinde inşaata katılım yüzde 90'a ulaştı
Fuzul Topraktan'ın projelerinde inşaata katılım yüzde 90'a ulaştı
Cengiz İnşaat'ın üstlendiği Murovdağ Tüneli'nde ilk ışık görüldü
Cengiz İnşaat'ın üstlendiği Murovdağ Tüneli'nde ilk ışık görüldü
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor tarih belli oldu
Hyundai i30 Türkiye'de yeniden satışa sunuluyor tarih belli oldu
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi
Balıkesir'deki korkutan depremler! Prof.Şener Üşümezsoy'dan kritik değerlendirme
Balıkesir'deki korkutan depremler! Prof.Şener Üşümezsoy'dan kritik değerlendirme