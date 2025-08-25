Muslera'yı aratmadı! Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla dikkat çekiyor

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, sarı-kırmızılıların kalesinde son dönemde başarılı bir performans sergiliyor. Günay, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 8 maçta da kalesinde gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci, Galatasaray'da çıktığı ulusal organizasyonlarda sadece 1 kez mağlubiyet gördü.

Almanya doğumlu olan Günay, futbola SSV Ulm'de başladı. SSV Ulm ve Stuttgart Kickers'ta ilk futbolculuk yıllarını yaşayan Günay Güvenç, 2013 yılının yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olarak Türkiye kariyerine başladı.

Beşiktaş dışında Adanaspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formalarını giyen tecrübeli kaleci, 2023-2024 sezonunun başında da Galatasaray'ın kadrosuna katıldı.

Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılmasıyla eldivenleri devralan Günay, son dönemde gösterdiği performansla takımının kazandığı maçlarda önemli pay sahibi oldu.

İlk 3 maçta Muslera'yı aratmadı

Günay Güvenç, bu sezon kaleye geçtiği 3 Süper Lig maçında da gol yemedi. Muslera'nın ayrılığının ardından takımdaki birinci kaleci konumuna gelen 34 yaşındaki file bekçisi, ligin ilk 3 haftasındaki Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde gole izin vermedi.

Ulusal organizasyonlarda sadece 1 kez mağlubiyet gördü

Günay Güvenç, 2023-2024 sezonundan beri Galatasaray formasıyla çıktığı ulusal organizasyonlarda sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.

Tecrübeli file bekçisi, sarı-kırmızılı takımla 8 Süper Lig ve 9 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.

Galatasaray, Günay'ın forma giydiği kupa maçlarında 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşarken, 29 Şubat 2024 tarihinde Fatih Karagümrük ile oynanan çeyrek final maçında rakibine iç sahada 2-0 yenildi. Bu karşılaşma, Günay'ın tüm kulvarlarda Galatasaray'da ilk 11'de başlayıp sahadan mağlup ayrıldığı tek müsabaka oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Günay'ın forma giydiği bütün Süper Lig maçlarından ise galibiyetle ayrıldı.

Ligdeki performansı dikkat çekiyor

Günay, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de sahaya çıktığı 8 maçta da kalesini gole kapadı.

Sarı-kırmızılı takımdaki üçüncü sezonunu geçiren tecrübeli kaleci, Galatasaray formasıyla ilk Süper Lig maçına 3 Kasım 2023 tarihinde 2-1 kazanılan Kasımpaşa maçıyla çıktı. Söz konusu maçın 59. dakikasında sakatlanan Muslera yerine oyuna giren Günay, son 31 dakikayı gol yemeden tamamladı.

Sonrasında 7 lig maçına daha çıkan Günay, bu karşılaşmalarda gole izin vermedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde mağlubiyet yaşamadı

Günay Güvenç, geçen sezon forma giydiği UEFA Avrupa Ligi maçlarında mağlubiyet görmedi.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde sarı-kırmızılı formayla 4 karşılaşmaya çıkan tecrübeli kaleci, söz konusu maçlarda 2'şer galibiyet ve beraberlik yaşadı. Sarı-kırmızılılar bu maçlarda PAOK'u 3-1, Elfsborg'u da 4-3'le geçerken, AZ Alkmaar ve RFS ile 2-2 berabere kaldı.