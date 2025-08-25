BIST 11.469
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için Suudi Arabistan'da. Toplantının açılışında konuşan Bakan Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İslam İşbirliği Teşkilatı) kolektif olarak devreye girmemiz." dedi.

Bakan Fidan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İİT Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın açılışında konuştu. Filistin halkının adil davasının desteklendiğine ancak bunun tek başına yeterli olmadığına işaret eden Fidan, "Filistin halkının ihtiyaç duyduğu, bizim (İİT) kolektif olarak devreye girmemiz." ifadesini kullandı.

Fidan, İİT üyesi devletlerin bu olağanüstü zirvede güçlü şekilde yer almasının ve üst düzeydeki katılımların birlik için "güçlü bir ifade" olduğunu vurguladı.

Adım adım Filistin Devletinin tanımasının artık geri dönülemez gerçek haline geldiğine dikkati çeken Fidan, sadece bunun yeterli olmadığı mesajını verdi.

"Güçlü, koordine bir baskıya ihtiyaç var, İsrail'in kalıcı çözüm için baskı altında tutulması gerekiyor." diyen Fidan, ilerleyen günlerde yapılacak BM Genel Kurulunun önemine işaret etti.

Fidan, "Bu anlamda ümmetin vicdanı ve İİT'nin son derece güçlü bir sesle ortaya çıkması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

