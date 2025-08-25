Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı acıttı! Hande Erçel'e cahil iması
Hande Erçel ve Hakan Sabancı aşkı bitti! hem Hakan Sabancı hem Hande Erçel birbirlerini takip etmeyi bırakıp tüm fotoğraflarını da sildiler. Magazin alemi Hande Erçel ve Hakan Sabancı ilişkisinin bitme sebebine akıl yorarken, anne Arzu Sabancı'dan olay bir gönderme geldi. Arzu Sabancı hatırlanacağı gibi Hande Erçel'i gelin olarak istemiyordu.
Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'nın çok konuşulan aşklarında yeni bir gelişme yaşandı. Evlenecekleri konuşulan çift ayrıldı. Ayrılığın sebebine dair bir çok söylenti var. Bunların en başında ise Hande Erçel'in sosyetik aile tarafından istenmemesi geliyor. Hal böyle olunca, ayrılık sonrasında Hakan Sabancı'nın annesinin paylaşımı bomba etkisi yaptı.
Hande Erçel ayrılık sonrasında Instagram hesabından Hakan Sabancı ile olan tüm fotoğraflarını sildi. Tam da bu sırada onu gelin adayı olarak istemeyen Arzu Sabancı'dan 'imalı' ve can acıtıcı bir paylaşım geldi.
ARZU SABANCI'NIN PAYLAŞIMI
Hande Erçel'i hiç bir zaman gelin adayı olarak istemediği bilinen Arzu Sabancı, ayrılıkla birlikte çok mutlu oldu. Instagram hesabından manidar bir paylaşımla da bunu ilan etti. Arzu Sabancı paylaşımından aynen şunları yazdı:
-"Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır".
KÜL KEDİSİ MASALI...
Arzu Sabancı'nın paylaşımı aslında aristokrat ailelerin 'fakir kız' yaklaşımının da bir dışa vurumu... Ünlü de olsanız zenginler için 'denk' sayılmıyorsunuz. Hande Erçel'in durumu tam da buna uyuyordu. Tıpkı Özge Ulusoy'un yaşadıkları gibi...