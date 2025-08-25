Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı'nın paylaşımı acıttı! Hande Erçel'e cahil iması

Ünlü oyuncu Hande Erçel ve sosyetenin ünlü ismi Hakan Sabancı'nın çok konuşulan aşklarında yeni bir gelişme yaşandı. Evlenecekleri konuşulan çift ayrıldı. Ayrılığın sebebine dair bir çok söylenti var. Bunların en başında ise Hande Erçel'in sosyetik aile tarafından istenmemesi geliyor. Hal böyle olunca, ayrılık sonrasında Hakan Sabancı'nın annesinin paylaşımı bomba etkisi yaptı.