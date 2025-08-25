BIST 11.469
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü

Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Kurşunların hedefi olan 33 yaşındaki M.K. ile 11 yaşındaki yeğeni S.K. hayatlarını kaybetti.

Karaaslan Mahallesi Övgü Sokak'taki sitenin bahçesinde amca M.K. (33) ile yeğeni S.K'nin (11) içinde bulunduğu 51 AEL 448 plakalı otomobile silahlı saldırıda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan çocuk ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

