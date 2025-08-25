BIST 11.469
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından açıklamada bulundu.

Tekin, NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Tercih yapan gençlerin hayatlarında yeni bir yolculuğun ilk adımını attıklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte uzun süredir verdiğiniz emeklerin ve gösterdiğiniz gayretin karşılığını almış bulunuyorsunuz. Sizlerin azmi, çalışkanlığı ve hayalleri bizler için en büyük gurur kaynağıdır. Her zaman olduğu gibi bundan sonra da yanınızdayız. Nerede olursanız olun elde edeceğiniz her başarı bizler için en büyük mutluluk vesilesi olacaktır.

Üniversite hayatınızda yalnızca akademik bilgi değil, aynı zamanda dostluklar, değerler ve hayat tecrübeleri de kazanacağınıza yürekten inanıyorum. Bununla birlikte yeni eğitim-öğretim yılında üniversite sınavına hazırlanan tüm evlatlarımız için de gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. Sizler azimle çalışın, bizler her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz. Çünkü sizler bu ülkenin geleceğisiniz, bizler de yolunuzu aydınlatmak için buradayız. Yolunuz açık, bahtınız parlak olsun."

