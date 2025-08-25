Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı

İSTANBUL 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleşen yarışa katılmıştı ve ortadan kaybolduğu belirlenmişti.

Abone ol

Olay, dün sabah saatlerinde Kanlıca'dan başlayan ve Kuruçeşme'de son bulan yarışta yaşandı. 3 bin yarışmacının yer aldığı etkinlikte, Rus yüzücü Svechnikov'un bitiş noktasına ulaşamadığı fark edildi. Bunun üzerine durum hemen polise bildirildi ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Olayın ardından geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

Yarış bitti o çıkmadı

Yarışın tamamlanmasına rağmen karaya çıkamayan Svechnikov'u bulmak için Boğaz'da arama faaliyetleri devam ediyor. Yüzücünün Cumartesi günü İstanbul'a geldiği ve Beyoğlu'nda bir otelde konakladığı bilgisi de yetkililer tarafından teyit edildi. Ekipler, kayıp yüzücüyü bulmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.