BIST 11.469
DOLAR 41,00
EURO 48,00
ALTIN 4.434,74
HABER /  GÜNCEL

Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı

Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı

İSTANBUL 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda denizde kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor. Dün gerçekleşen yarışa katılmıştı ve ortadan kaybolduğu belirlenmişti.

Abone ol

Olay, dün sabah saatlerinde Kanlıca'dan başlayan ve Kuruçeşme'de son bulan yarışta yaşandı. 3 bin yarışmacının yer aldığı etkinlikte, Rus yüzücü Svechnikov'un bitiş noktasına ulaşamadığı fark edildi. Bunun üzerine durum hemen polise bildirildi ve İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri alarma geçti. Olayın ardından geniş çaplı bir arama çalışması başlatıldı.

Yarış bitti o çıkmadı

Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı - Resim: 0Yarışın tamamlanmasına rağmen karaya çıkamayan Svechnikov'u bulmak için Boğaz'da arama faaliyetleri devam ediyor. Yüzücünün Cumartesi günü İstanbul'a geldiği ve Beyoğlu'nda bir otelde konakladığı bilgisi de yetkililer tarafından teyit edildi. Ekipler, kayıp yüzücüyü bulmak için çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zorunlu Trafik Sigortası'nda çok önemli değişiklik sürücüler için bu kez iyi haber var
Foto Galeri Zorunlu Trafik Sigortası'nda çok önemli değişiklik sürücüler için bu kez iyi haber var Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! Şoke eden olayda yeni gelişme
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! Şoke eden olayda yeni gelişme
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Trendyol'da yaz aylarında en çok ilgi gösterilen ürünler
Trendyol'da yaz aylarında en çok ilgi gösterilen ürünler
Muslera'yı aratmadı! Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla dikkat çekiyor
Muslera'yı aratmadı! Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla dikkat çekiyor
Ergin Ataman 'yüzde 100 kararlıyım' dedi hedefini ilan etti
Ergin Ataman 'yüzde 100 kararlıyım' dedi hedefini ilan etti
Tıp, diş hekimi, eczacılık ve hukukta yer yok! Devlet üniversiteleri tamamen doldu
Tıp, diş hekimi, eczacılık ve hukukta yer yok! Devlet üniversiteleri tamamen doldu