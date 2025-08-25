BIST 11.469
DOLAR 41,00
EURO 48,00
ALTIN 4.434,74
HABER /  SPOR

Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi

Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi

Beşiktaş Kulübü, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Abone ol

Beşiktaş, Atalanta forması giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi - Resim: 0

Bugün İstanbul'da olacak

Malili golcü El Bilal Toure, 14.45'te İstanbul'a gelecek.

Atalanta'ya 2023 yazında 30 milyon euro bedelle transfer olan 23 yaşındaki futbolcu; 2024 yazında Stuttgart'a kiralanmış ve bu sezon başında geri dönmüştü. El Bilal Toure, Atalanta ve Stuttgart formalarıyla 17'şer maça çıktı ve iki takımda da 3 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi - Resim: 1

2025 yılı itibarıyla 23 yaşında olan El Bilal Toure, hem gençliği hem de deneyimiyle dikkat çekiyor. Güçlü fiziği ve atletik yapısıyla ön plana çıkan oyuncu, modern futbolun gereklerini karşılayan bir hücum profili çiziyor.

Toure'nin profesyonel kariyerinin başlangıcı Fransa’ya dayanıyor:

Stade Reims (2020–2022)
64 maç | 9 gol
Ligue 1’de istikrarlı performansıyla öne çıktı.

UD Almería (2022–2023)
21 maç | 7 gol
La Liga’daki hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çekti.

Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi - Resim: 2

El Bilal Touré'nin asıl mevkisi forvet. Güçlü fiziği, çabukluğu ve ceza sahası içindeki etkinliği ile klasik bir 9 numara profiline sahip. Aynı zamanda pres gücü ve kontra ataklardaki başarısıyla modern futbolun gereklerini yerine getiriyor.

25 milli maçta 9 gol kaydederek etkili bir performans ortaya koydu.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı
Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı
Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! Şoke eden olayda yeni gelişme
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! Şoke eden olayda yeni gelişme
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Trendyol'da yaz aylarında en çok ilgi gösterilen ürünler
Trendyol'da yaz aylarında en çok ilgi gösterilen ürünler
Muslera'yı aratmadı! Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla dikkat çekiyor
Muslera'yı aratmadı! Galatasaray'da Günay Güvenç performansıyla dikkat çekiyor