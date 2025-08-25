Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi

Beşiktaş Kulübü, Atalantalı oyuncu El Bilal Toure'nin kiralık transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

Beşiktaş, Atalanta forması giyen santrfor oyuncusu El Bilal Toure'yi kiralık olarak kadrosuna katıyor.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu El Bilal Toure'nin şarta bağlı satın alma opsiyonu ile geçici transferi konusunda oyuncu ve kulübü Atalanta Bergamo ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

Bugün İstanbul'da olacak

Malili golcü El Bilal Toure, 14.45'te İstanbul'a gelecek.

Atalanta'ya 2023 yazında 30 milyon euro bedelle transfer olan 23 yaşındaki futbolcu; 2024 yazında Stuttgart'a kiralanmış ve bu sezon başında geri dönmüştü. El Bilal Toure, Atalanta ve Stuttgart formalarıyla 17'şer maça çıktı ve iki takımda da 3 gol-1 asistlik bir performans sergiledi.

2025 yılı itibarıyla 23 yaşında olan El Bilal Toure, hem gençliği hem de deneyimiyle dikkat çekiyor. Güçlü fiziği ve atletik yapısıyla ön plana çıkan oyuncu, modern futbolun gereklerini karşılayan bir hücum profili çiziyor.

Toure'nin profesyonel kariyerinin başlangıcı Fransa’ya dayanıyor:

Stade Reims (2020–2022)

64 maç | 9 gol

Ligue 1’de istikrarlı performansıyla öne çıktı.

UD Almería (2022–2023)

21 maç | 7 gol

La Liga’daki hızı ve bitiriciliğiyle dikkat çekti.

El Bilal Touré'nin asıl mevkisi forvet. Güçlü fiziği, çabukluğu ve ceza sahası içindeki etkinliği ile klasik bir 9 numara profiline sahip. Aynı zamanda pres gücü ve kontra ataklardaki başarısıyla modern futbolun gereklerini yerine getiriyor.

25 milli maçta 9 gol kaydederek etkili bir performans ortaya koydu.