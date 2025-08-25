BIST 11.469
DOLAR 41,00
EURO 48,00
ALTIN 4.434,74
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı

Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı

Samsun'un Terme ilçesinde yolcu otobüsünün, yolun kenarında kamyonete branda çekmeye çalışanlara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Samsun'dan Terme istikametine seyir halinde olan M.H.O. idaresindeki 53 RT 111 plakalı Sahil Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, Ordu-Samsun kara yolu Gündoğdu mevkisinde kontrolden çıkarak, yolun kenarındaki 55 ADU 207 plakalı açık kasa kamyonete branda çekmeye çalışan A.Y. (47) ile M.Y'ye (71) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı - Resim: 0

Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı - Resim: 1

