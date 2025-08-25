22 ayar som altın tabutla gömdüler! Bir hafta tur attırdılar görülmemiş cenaze
69 yaşında hayatını kaybeden Roman aile reisi Frank Thompson için düzenlenen cenaze töreni akıllara zarar oldu. 22 ayar som altından tabutla gömülen Roman reisi, bir hafta boyunca şehir şehir araç konvoyuyla da gezdi. Şimdi herkesin aklındaki soru 22 ayar som altından tabutun çalınma ihtimali... Tabutun fiyatı tam 11 milyon lira...
Bugüne kadar yapılmış en sıra dışı cenazelerden biri Roman liderin oldu. Gezgin 'Kral' lakaplı, Frank Thompson Rolls Royce'la bir haftalık veda turunun ardından 'altı haneli' bir tabutla toprağa verildi.
Sıra dışı cenaze töreni Frank Thompson isimli Roman lidere yapıldı. 2 Temmuz'da göğüs enfeksiyonundan 69 yaşında ölen Çingeneler kralı için oğlu eşi benzeri olmayan bir tabut sipariş etti. Aile tabutun teslimini beklerken lüks bir araç konvoyu hazırladı.
69 yaşındaki Frank Thompson'un bütün sülalesi Rolls Royce'larla tam bir hafta süren ve bir çok kenti kapsayan cenaze turuna çıktı. Gezdikleri yerler arasında Roman liderin iş yaptığı yerler vardı.
Roman liderin som altından olan altın tabutunun teslimi 1 ay sürdü. Tabutun fiyatının 200 bin sterlin olduğu açıklandı.