Kan donduran itiraf! Polise teslim oldu, meğer 5 gün önce...

Çankırı'dan son gelen haber kan dondurdu. 5 gün önce dayısını öldürüp metruk eve gömdüğünü itiraf ederek Ankara'da polise teslim olan zanlı gözaltına alındı.
Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliğine giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü, cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü itiraf etti.
Kazıda cesedi bulundu
Gözaltına alınan zanlının tarif ettiği noktada olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşıldı.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla Çankırı'ya getirilen E.Y'nin işlemleri sürüyor.