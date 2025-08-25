BIST 11.469
DOLAR 41,00
EURO 48,00
ALTIN 4.434,74
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Kan donduran itiraf! Polise teslim oldu, meğer 5 gün önce...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kan donduran itiraf! Polise teslim oldu, meğer 5 gün önce...

Çankırı'dan son gelen haber kan dondurdu. 5 gün önce dayısını öldürüp metruk eve gömdüğünü itiraf ederek Ankara'da polise teslim olan zanlı gözaltına alındı.

Abone ol

Kurşunlu ilçesine bağlı Hacımuslu köyünde yaşayan E.Y. (28), Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş İlçe Emniyet Amirliğine giderek dayısı Murat Aygen'i (41) 20 Ağustos'ta av tüfeğiyle öldürdüğünü, cesedini köydeki metruk eve gömdüğünü itiraf etti.

Kazıda cesedi bulundu

Gözaltına alınan zanlının tarif ettiği noktada olay yeri inceleme ekipleri eşliğinde yapılan kazıda Aygen'in cesedine ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla Çankırı'ya getirilen E.Y'nin işlemleri sürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi
Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı
Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı
Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! Şoke eden olayda yeni gelişme
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! Şoke eden olayda yeni gelişme
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümü mesajı
Trendyol'da yaz aylarında en çok ilgi gösterilen ürünler
Trendyol'da yaz aylarında en çok ilgi gösterilen ürünler