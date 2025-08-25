Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarıyla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum."