BIST 11.487
DOLAR 41,00
EURO 48,01
ALTIN 4.439,59
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarıyla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarıyla ilgili paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Abone ol

NSosyal hesabından, 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum."

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları bakın neden düşüyor! Bu rakamdan altın alınır mı uzmanı açıkladı
Altın fiyatları bakın neden düşüyor! Bu rakamdan altın alınır mı uzmanı açıkladı
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda!
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü bu toplantıda!
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! 4 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da Hollanda vatandaşı 2 çocuk otelde ölü bulundu! 4 şüpheli gözaltına alındı
Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi
Beşiktaş'tan forvet transferi! El Bilal Toure, KAP'a bildirildi
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı
Samsun'da yolcu otobüsü yol kenarındaki 2 kişiye çarptı
Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı
Rusyalı yüzücü İstanbul Boğazı'nda yüzürken kayboldu! Yarışına katılmıştı
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Bakan Fidan Suudi Arabistan'da: Filistin halkının ihtiyacı, bizim kolektif olarak devreye girmemiz
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Konya'da amca ve 11 yaşındaki yeğeni öldürüldü
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den 2025-YKS yerleştirme sonuçlarına ilişkin açıklama
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi, AFAD'dan açıklama geldi
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Benfica-Fenerbahçe maçını yönetecek hakeme bakın! Onu çoğumuz tanıyoruz...
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı
Gram altın, çeyrek altın ne kadar? Altın haftaya yükselişle başladı