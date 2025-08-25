Hemoroidi olan 2 kişi kaynar suya oturunca öldüler! Şaşkına çeviren haber

ÇANKIRI'dan gelen son haber şaşkına çevirdi. Hemoroid ya da halk adındaki ismiyle mayasur derdi olan yaşlı çift, akıllara zarar şekilde öldü. 67 yaşındaki İbrahim Akkoç ile eşi Şerife Akkoç'un cesetleri kaynar su kaynağında bulundu.

Çankırı Orta İlçesi Derebayındır köyünde hemoroide iyi geldiği iddia edilen ve şifalı olarak nitelenen kaynar suya giren yaşlı çift yaşamını yitirdi.

Çankırı yerel sitelerinde yer alan haberlere göre olay Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Hemoroitten muzdarip olan yaşlı çift, şifalı olduğunu duydukları suya girmek için Derebayındır köyüne gittiler.

Kaynar suya girdiler

Halk arasında "hışıldak" olarak bilinen termal su kaynağı giren 75 yaşındaki İbrahim Akkoç ile eşi Şerife Akkoç, bir süre sonra suyun içinde hareket etmez oldular.

Suyun içinde öldüler

Çevredekiler farketmesiyle birlikte durum hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zehirli gaz iddiası

İlk bulgulara göre, suyun bulunduğu alandan çıkan zehirli gazın çifti etkilediği ve ölümlerine yol açtığı belirlendi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatarak su ve çevreden numuneler aldı.

Ciddi riski var

Uzmanlar, şifalı olduğuna inanılan suların kontrolsüz kullanımının ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu. Özellikle yer altı sularında kimyasal ve gaz oranlarının mutlaka ölçülmesi gerektiğini belirten yetkililer, vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Bu trajik olay, doğal kaynakların yanlış kullanımının ne kadar tehlikeli olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.