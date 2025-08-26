BIST 11.530
DOLAR 41,03
EURO 47,84
ALTIN 4.463,83
HABER /  POLİTİKA

Özgür Özel'in iddiası: "Suçu Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak"

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Özgür Özel'in iddiası: "Suçu Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti.

Abone ol

Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaretine değinen Özel, Atayman'ın suçunun "Ekrem İmamoğlu'na iftara atmamak olduğunu" savundu.

"Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak"

Özel, "Savcı diyor ki 'Sen İBB'de Medya AŞ'de görev yapmışsın, gel İmamoğlu'na şu suçlamayı yap.' O da diyor ki 'Olmayan bir şeyi nasıl yapayım, ben onurla, gururla çalışmışım, şimdi nasıl iftira edeyim, yarın öbür gün bu iftiranın altından nasıl kalkarım.' 'Öyle mi sana iyi yolculuklar' diyor." ifadesini kullandı.

İnsanların iftira atmaya zorlandığını iddia eden Özel, "Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Bunu hep birlikte göreceğiz." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
"ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti" iddiası! YÖK'ten açıklama geldi
"ÖSYM, Türk öğrencileri mağdur etti" iddiası! YÖK'ten açıklama geldi
Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinlettiği 2 türkü belli oldu
Devlet Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dinlettiği 2 türkü belli oldu
İstanbul Boğazı'ndaki yarışma! Kaybolan Rus yüzücü bulundu mu?
İstanbul Boğazı'ndaki yarışma! Kaybolan Rus yüzücü bulundu mu?
İstanbul'da fiyat denetimi! Haksız fiyat artışının önüne geçiliyor
İstanbul'da fiyat denetimi! Haksız fiyat artışının önüne geçiliyor
Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
Özel okullarda ücretsiz eğitim görecek öncelikli öğrencilerin yerleştirme sonuçları açıklandı
81 il için harekete geçildi! TOKİ yapacak, modern sığınaklar geliyor inşalar başladı
81 il için harekete geçildi! TOKİ yapacak, modern sığınaklar geliyor inşalar başladı
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı Benfica kararını verdi
Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe maçında oynayacak mı Benfica kararını verdi
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişiden kötü haber! Cesedine ulaşıldı...
Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişiden kötü haber! Cesedine ulaşıldı...
İzmir'de orman yangını çıktı!
İzmir'de orman yangını çıktı!
Babacan Yapı'dan ağustosa özel faizsiz 24 ay taksit fırsatı 1195
Babacan Yapı'dan ağustosa özel faizsiz 24 ay taksit fırsatı 1195
Valilik duyurdu! O doktor görevden uzaklaştırıldı
Valilik duyurdu! O doktor görevden uzaklaştırıldı
Nevşehir'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü
Nevşehir'de dünürler arasında silahlı kavga: 1 kişi öldü