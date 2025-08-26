Özgür Özel'in iddiası: "Suçu Ekrem İmamoğlu'na iftira atmamak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaret etti.

Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski İBB Medya AŞ Genel Müdürü İpek Elif Atayman'ı ziyaretine değinen Özel, Atayman'ın suçunun "Ekrem İmamoğlu'na iftara atmamak olduğunu" savundu.

"Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak"

Özel, "Savcı diyor ki 'Sen İBB'de Medya AŞ'de görev yapmışsın, gel İmamoğlu'na şu suçlamayı yap.' O da diyor ki 'Olmayan bir şeyi nasıl yapayım, ben onurla, gururla çalışmışım, şimdi nasıl iftira edeyim, yarın öbür gün bu iftiranın altından nasıl kalkarım.' 'Öyle mi sana iyi yolculuklar' diyor." ifadesini kullandı.

İnsanların iftira atmaya zorlandığını iddia eden Özel, "Bunu yapanlar, yaptıranlar yargılanacak. Bunu hep birlikte göreceğiz." dedi.