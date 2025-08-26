81 il için harekete geçildi! TOKİ yapacak, modern sığınaklar geliyor inşalar başladı

TOKİ, 81 ilde modern sığınaklar inşa etmek için harekete geçti. Bu kapsamda vatandaşların savaş, afet gibi durumlarda barınabilmesi için modern sığınak çalışmalarına başlandı. Konu kabine toplantısında da gündeme geldi. İşte tüm detaylar...

Abone ol

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye genelinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kabine toplantılarında da gündeme gelen çalışmada, Türkiye'de sığınak altyapısı bulunmadığı mevcut sığınakların ise gereklilikleri karşılamadığına dikkat çekildi.

İSRAİL, JAPONYA VE İSVİÇRE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Dünya örneklerinin de incelendiği çalışmada İsrail, Japonya ve İsviçre örneklerine dikkat çekildi. Kabine toplantısında TOKİ'nin 81 ilde sığınak yapmasına karar verildi.

İNŞA ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI

NTV'nin edindiği bilgilere göre, Ankara öncelikli olmak üzere bazı şehirlerde inşa çalışmalarına başlandı.

Sığınaklar afet ve kriz durumlarında hızla erişelebilecek dayanıklı yapılar olacak. Böylece Türkiye’nin her bölgesinde vatandaşların güvenliği artırılmış olacak.