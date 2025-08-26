Setur'dan Asya'nın farklı noktalarına yenu tur programları

Setur, Asya'nın farklı noktalarına yönelik vizesiz ve kapıda vizeli seyahat imkanı sunan yeni tur programlarını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, vizesiz Japonya ve Güney Kore'den, Tayland'ın Bangkok ve Phuket kentlerinin egzotik sahillerine, kapıda vizeli Endonezya'nın Bali adasıyla ve Ubud şehrinin huzur dolu atmosferinden Singapur'un modern şehir yaşamına uzanan paketler, İstanbul ve Ankara çıkışlı direkt veya aktarmalı uçuş alternatifleriyle artık daha erişilebilir.

Japonya ve Güney Kore, tapınakları, geleneksel çarşıları, bahar çiçekleri ve modern metropolleriyle öne çıkıyor.

Bangkok'un renkli sokak hayatı ve görkemli tapınakları, Phuket'in beyaz kumlu plajları ve turkuaz deniziyle Tayland, hem keşif hem dinlenme için ideal bir rota oluşturuyor.

Bali ve Ubud, pirinç terasları, şelaleleri, mistik tapınakları ve tropik sahilleriyle huzur arayanlara hitap ederken, Singapur modern mimarisi, yemyeşil parkları ve kozmopolit yapısıyla farklı bir şehir deneyimi sunuyor.

Erken rezervasyon kapsamında Asya'nın seçili yurt dışı turlarında oda başı 200 dolara varan indirimlerle uygulanıyor. Tatilini planlayanlar, yüzde 25 ön ödemeyle fiyatı sabitleyebiliyor ve kişisel ödeme planı oluşturabiliyor.

Setur'un dönemsel kampanyaları, kişiye özel seyahat danışmanlığı, KoçAilem kart sahiplerine özel avantajlar ve Setur Extra sadakat programı gibi hizmetlerle seyahat keyifli hale dönüşüyor.