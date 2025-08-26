BIST 11.514
Anne katili yakalandı! İfadesinde bakın ne dedi

Anne katili yakalandı! İfadesinde bakın ne dedi

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde annesini silahla öldürdükten sonra kaçan şüpheli, Sakarya'da yakalandıktan sonra getirildiği İstanbul'da tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün gece saatlerinde 1385. Sokak'taki evde annesi Ç.K'yi silahla öldürdükten sonra kaçan A.A.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Şüphelinin Sakarya'da olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlı A.A.K'yi olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı.

İfadesinde söyledi

İstanbul'a getirilen şüphelinin ifadesinde, tabancayı gören annesi ile tartışma yaşadıklarını, silahı almaya çalışan annesini yaşanan arbede sırasında yanlışlıkla vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

