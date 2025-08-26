AJet'in Ankara-Tiflis uçuşları 1 Ekim'de başlayacak

THY ve AJet Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Ankara-Tiflis tarifeli uçuşlarının 1 Ekim'de başlayacağını bildirdi.

Prof. Dr. Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara’dan dünya şehirlerine kurdukları hava köprüsüne bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

AJet olarak Ankara-Tiflis seferlerini haftada 4 frekansla 1 Ekim'den itibaren başlatacaklarını kaydeden Bolat, bilet satışlarının bugün başladığını ifade etti.

Yeni dış hat seferleriyle Ankara'yı birçok ülkeye bağladıklarına dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti:

"Tiflis hattıyla birlikte Ankara’yı 24 ülkede 31 şehre bağlamış oluyoruz. Ankara’dan iç ve dış hatlarda en fazla şehre ve ülkeye uçuş yapan tek hava yolu olmanın gururunu yaşıyoruz. Ekim sonunda Madrid ve Barcelona’ya başlatacağımız seferlerle Ankara’dan 25 ülke 33 şehre ulaşmış olacağız. Brüksel, Milano ve Roma'ya da seferler için çalışmalarımız devam ediyor. İş ortaklarımız olan sanayi ve ticaret odalarımızın, turizm kuruluşlarımızın lobi konusunda bize yardımcı olmalarını, bu ülkelerdeki muhatap organizasyonlar nezdinde çalışmalarını bekliyoruz. Ankara’ya sadece hava köprüsü kurmuyoruz, turizmde hak ettiği noktaya gelmesi için de yoğun bir tanıtım kampanyası da yürütüyoruz. Ankara’yı bölgesinin yükselen merkezi olarak konumlandırmak istiyoruz."

Bolat, Ankara ve çevre illeri yurt dışından gelecek turistler için bir çekim merkezi haline getirmek için başlattıkları projelere değinerek, bu vizyonun en önemli adımlarından birinin de "Ankara Plus Projesi" olduğunu belirtti.

Bu projeyle başkent Ankara ve çevresindeki illerin turistik anlamda çekim merkezi haline gelmesini hedeflediklerine dikkati çeken Bolat, "Misafirlerimizin 2 gününü başkentimizde, sonraki günlerini Kapadokya’dan Konya’ya çevre illerde geçirmesini arzuluyoruz. Gastronomiden sağlık turizmine uzanan geniş bir yelpazede misafirlerimizin hizmet almasını sağlayacağız. Böylece turizmden ticarete, sağlıktan gastronomiye kadar tüm paydaşların orta ve uzun vadede kazanım elde edeceği kapsayıcı ve sürdürülebilir bir ekosistem oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tiflis, Madrid ve Barcelona için adımlar Ankara’yı dünyaya bağlama hedefleri"

Bolat, projenin tanıtımı için basın gezileri ve sosyal medya fenomenleriyle yoğun bir kampanya yürüttüklerini, gökyüzünde kurdukları her köprünün geleceğe açılan yeni bir kapı olduğunu, Tiflis, Madrid ve Barcelona için atılan adımların Ankara’yı dünyaya bağlama hedeflerinin güçlü bir göstergesi olduğunu kaydetti.