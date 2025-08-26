Sigortam.net'ten 7/24 sağlık sigortası danışmanlık desteği

Sigortam.net, 7 gün 24 saat ulaşılabilen uzman danışmanlık hizmetiyle sağlık sigortası ile ilgili süreçleri kolay, hızlı ve güvenilir hale getiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dijital sigorta platformu Sigortam.net, teknoloji altyapısını insan odaklı hizmet anlayışıyla birleştirerek, sigorta sektöründe güvenilir bir çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Sigortam.net'in sunduğu sağlık sigortası danışmanları, müşterilerin yaş, meslek, sağlık geçmişini göz önünde bulundurarak ihtiyaç ve beklentilerine göre en uygun poliçe seçeneklerini sunuyor.

Şirket danışmanlık hizmetiyle, yaptığı bilgilendirmenin yanında doğru ürün seçimi ile kullanıcıya rehberlik ediyor.

Müşteriler, ihtiyaç duyduklarında telefon veya internet adresi üzerinden uzman danışmanlara kolayca ulaşabilirken, karşılaştırmalı teklif alma, kapsam bilgisi öğrenme, poliçe detaylarını değerlendirme gibi adımlarda destek alabiliyor.

Şirket ayrıca, sağlık sigortalarında peşin fiyatına 12 aya varan taksit seçenekleri ile de kullanıcıların bütçesini gözeten çözümler sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Ataman Kalkan, teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, sigorta gibi kişiye özel ve kritik bir konuda insan dokunuşunun önemine her zaman inandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"7/24 Sağlık Sigortası Danışmanlık Desteğimiz ile amacımız, dijital dünyanın hızını ve verimliliğini, uzman danışmanlarımızın kişiye özel yaklaşımı ve bilgisiyle birleştirerek müşterilerimize en uygun çözüme ulaşmalarında rehberlik etmek. Herkesin sağlık hikayesi, ihtiyacı ve beklentisi farklı. Bizim görevimiz de bu ihtiyaçları anlayarak, herkes için en uygun seçenekleri sunmak."