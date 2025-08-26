Kalbi taşlaştı, yıllarca yanlış tedavi gördü! Çareyi Medipol'de buldu

Yıllar boyunca ayaklarında şişme, nefes darlığı, karın şişliği ve tansiyon düşüklüğü gibi şikayetlerle doktor doktor dolaştı. Ancak her seferinde aynı yanıtla karşılaştı: “Kalp yetmezliği var, ilaçla devam edeceksiniz.” Gerçek teşhis ise ancak Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nde konuldu. Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, hastanın nadir görülen ve hayatı tehdit eden konstriktif perikardit hastası olduğunu tespit ederek başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuşturdu.

Abone ol

Nefes darlığı, ayaklarda şişlik ve bitmeyen bir yorgunluk hissi. Yıllarca bu şikayetlerle yaşayan Elvide Kalaycı’ya kalp yetmezliği teşhisi konuldu, ancak gerçek çok daha farklıydı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Erkanlı, yapılan detaylı tetkiklerle hastanın aslında “konstriktif perikardit” adı verilen ve kalbi dışarıdan taş gibi saran nadir bir hastalıktan muzdarip olduğunu ortaya çıkardı. Erkanlı, “Hızla ameliyat ettik ve kalp üzerindeki baskıyı kaldırarak yeniden sağlıklı atmasını sağladık” dedi.

“KALP ZARI KALBİ DIŞARIDAN TAŞ GİBİ SARMIŞTI”

Prof. Dr. Erkanlı, hastanın durumunu değerlendirirken şu bilgileri verdi: “Kalp sarığını tamamen taşlaştıran konstriktif perikardit hastalığı, kalbi dışarıdan baskılayarak çalışmasına engel olur. Bu nedenle hastada ilerleyici nefes darlığı, ayak ve karın şişliği gibi bulgular ortaya çıkmış. Bu tablo zamanla böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Biz tanıyı koyar koymaz hemen hastamızı yatırarak ameliyata aldık. Kalbi saran bu taşlaşmış dokuyu özel bir cerrahi teknikle tamamen temizledik. Kalp yeniden sağlıklı şekilde çalışmaya başladı.”

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

Prof. Dr. Korhan Erkanlı, benzer şikayetleri olan hastaların yalnızca kalp yetmezliği çerçevesinde değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek, “Konstriktif perikardit nadir ama çok ciddi sonuçlar doğurabilen bir hastalıktır. Özellikle uzun süredir şikayetleri devam eden hastalarda, ileri düzey tetkiklerle kalp zarının durumu değerlendirilmelidir. Erken tanı ve doğru cerrahi müdahale hastanın yaşamını tamamen değiştirebilir” diye konuştu.

“GÖZ KAPAKLARIM KALKMIYORDU, ŞİMDİ YENİDEN DOĞDUM”

Ameliyat sonrası yaşadıklarını anlatan Elvide Kalaycı, yıllarca süren yorgunluk, baygınlık hissi ve hayal kırıklıklarını şöyle dile getirdi: “Kanım çekiliyor gibi oluyordu, göz kapaklarımı bile kaldıramıyordum. Kalkamıyor, yürüyemiyordum. Kastamonu’da defalarca hastaneye gittim ama hep aynı teşhisle gönderildim. Buraya gelene kadar bu kadar imkan olduğunu bilseydim çok daha önce gelirdim. Ameliyatım çok iyi geçti, şimdi nefes alabiliyorum.”