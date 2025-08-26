BIST 11.460
DOLAR 41,03
EURO 47,71
ALTIN 4.455,69
HABER /  SPOR

Inter, sezona 5 gollü galibiyetle başladı

Inter, sezona 5 gollü galibiyetle başladı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) ilk haftanın kapanış maçında Inter, sahasında Torino'yu 5-0 yendi.

Abone ol

Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Alessandro Bastoni, 36 ve 62. dakikalarda Marcus Thuram, 52. dakikada Lautaro Martinez ve 72. dakikada Ange Bonny, attı.

Teknik direktörlüğünü Cristian Chivu'nun yaptığı Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sarı kart cezası nedeniyle 18 kişilik kadroda yer almadı.

Torino forması giyen Emirhan İlkhan ise ilk 11'de başladığı mücadelede, 58. dakikada yerini Adrien Tameze'ye bıraktı.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı
ABD Başkanı Trump, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Cook'u görevden aldı
Kocaeli'de korkunç olay! Eşini öldürdü, intihara kalkıştı
Kocaeli'de korkunç olay! Eşini öldürdü, intihara kalkıştı
Ahmed eş-Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü
Ahmed eş-Şara, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Barrack ile görüştü
Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti
Eyüpspor, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyelerini kabul etti
Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: Artık sözün bittiği yerdeyiz
Hakan Fidan'dan Gazze mesajı: Artık sözün bittiği yerdeyiz
Trump Putin'i resmen tehdit etti: 1-2 hafta içinde müdahale edeceğiz!
Trump Putin'i resmen tehdit etti: 1-2 hafta içinde müdahale edeceğiz!
BM: Derhal kalıcı bir ateşkes yapılmalı
BM: Derhal kalıcı bir ateşkes yapılmalı
İzmir'de baraj gölünde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi
İzmir'de baraj gölünde boğulan çocuğun cenazesi toprağa verildi
Okan Bayülgen ve izleyici arasında dikkat çeken ekonomi diyaloğu
Okan Bayülgen ve izleyici arasında dikkat çeken ekonomi diyaloğu
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı
Macron: "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillerin ve gazetecilerin ölümüne neden olan saldırıları kabul edilemez"
Macron: "İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivillerin ve gazetecilerin ölümüne neden olan saldırıları kabul edilemez"