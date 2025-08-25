BIST 11.478
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı

İsrail güçleri, Suriye'nin başkenti Şam yakınlarında bulunan Beyt Cin köyüne girişlerini protesto eden sivillere ateş açtı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, "İsrail işgal güçleri", Şam'ın güneybatısındaki Beyt Cin'e sabah saatlerinde sızarak baskın düzenledi.

Baskını protesto etmek için bir araya gelen köy halkına İsrail askerleri ateş açarak müdahale etti.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bölgede gerginlik sürüyor.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberinde, dün İsrail’in "işgal güçleri"nin Kuneytra kırsalındaki Beyr Acem ve Breyke köylerinde devriye faaliyeti yürüttüğü belirtilmişti.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'nin birçok iline saldırılar düzenlerken, eş zamanlı olarak ülkenin güneyinde Kuneytra ilinde 1974 çatışmasızlık hattı içinde ve dışında askeri üsler ile noktalar kurarak devriyeler gerçekleştiriyor.

