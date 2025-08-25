Çocuklara sigorta yaptırmak erken emeklilik getirir mi?

Aileler, çocuklarının geleceğini güvence altına almak ve erken emeklilik imkânı sağlamak amacıyla küçük yaşta sigorta yaptırmaya yöneliyor. Ancak mevzuata göre, sigorta başlangıcı için kritik yaş 18.

"Sigortalılık başlangıcı", çalışanın ilk kez malullük, yaşlılık veya ölüm sigortası kapsamında işe girdiği tarihi ifade ederken, "sigortalılık süresi" bu tarihten emeklilik maaşının bağlandığı ya da ölüm tarihine kadar geçen dönemi kapsıyor.

Kanunlara göre 18 yaşından önce sigortalı olanların süresi, yalnızca 18 yaşın doldurulduğu tarihten itibaren başlıyor. Fakat bu dönemde ödenen primler, prim gün sayısına ekleniyor.

İş Kanunu uyarınca 15 yaşından küçüklerin çalıştırılması yasakken, 14 yaşını doldurmuş ve eğitimine devam eden çocuklar, sağlığına ve okul hayatına engel olmayacak hafif işlerde çalışabiliyor. Bunun için yazılı sözleşme şart.

Emeklilik açısından durum farklılık gösteriyor. 2008 öncesinde küçük yaşta sigortalı olanlar erken emeklilik hakkı elde ederken, günümüzde 18 yaşından önce yapılan sigorta işlemleri erken emeklilik sağlamıyor. Ancak bazı istisnalarda (meslek okulu mezunları, mahkeme kararıyla reşit sayılanlar, eğitimle ilgili görevler) 18 yaş şartı aranmıyor.

Ölüm ve malullük aylığında ise 18 yaşından önceki sigortalılık süreleri dikkate alınıyor. Bağımsız çalışanlar ve kamu görevlileri için ise 18 yaş öncesi sigortalılık başlangıcı kabul edilmiyor.

Ayrıca çalışma saatleri de sınırlandırılmış durumda. 18 yaş altı için günlük en fazla 7, haftalık 35 saat; okul öncesi çocuklar için günde 2, haftada 10 saat; 15 yaşını dolduranlar içinse haftada 40 saate kadar izin veriliyor.

Öte yandan, 55 yaşını dolduran ve sağlık kurulunca “erken yaşlanmış” raporu verilen kişiler, diğer koşulları karşılamak kaydıyla yaşlılık aylığından yararlanabiliyor.