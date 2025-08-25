BIST 11.484
DOLAR 41,01
EURO 47,95
ALTIN 4.446,98
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Galatasaray'a 'süper star' stoper, anlaşma sağlandı

Galatasaray'a 'süper star' stoper, anlaşma sağlandı

Galatasaray bir süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Wilfried Singo'da mutlu sona ulaştı. Oyuncunun ardından takımı Monaco'yla da anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Abone ol

Galatasaray, Wilfried Singo transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılıların, Monaco'nun ardından futbolcuyla da anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi.

Haberde Singo için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı. Ayrıca anlaşmada 5 milyon Euro bonuslar bulunuyor. 

Galatasaray Monaco'ya sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek. 

Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90'lık stoper, Monaco ile 60 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verirken, 12 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.

ÖNCEKİ HABERLER
'Türkiye imparatorluk kurma yolunda' Türkiye "Mavi Vatan" vizyonuyla bölgeye geri dönüyor
'Türkiye imparatorluk kurma yolunda' Türkiye "Mavi Vatan" vizyonuyla bölgeye geri dönüyor
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi
Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi
Kamyonetle otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kamyonetle otomobil çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
Kayıp olarak aranıyordu, derede cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, derede cesedi bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı adayların yüzde 20.5'i
2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı adayların yüzde 20.5'i
İletişim Başkanı Duran'dan, Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'e tepki
İletişim Başkanı Duran'dan, Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'e tepki
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı
Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti
Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bakın neresi oldu!
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bakın neresi oldu!
CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...
CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı