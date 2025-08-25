Galatasaray'a 'süper star' stoper, anlaşma sağlandı

Galatasaray bir süredir transferini bitirmek için uğraş verdiği Wilfried Singo'da mutlu sona ulaştı. Oyuncunun ardından takımı Monaco'yla da anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Galatasaray, Wilfried Singo transferinde sona geldi. Sarı-kırmızılıların, Monaco'nun ardından futbolcuyla da anlaşmaya vardığı aktarıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Wilfried Singo transferini bitirdi.

Haberde Singo için 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği aktarıldı. Ayrıca anlaşmada 5 milyon Euro bonuslar bulunuyor.

Galatasaray Monaco'ya sonraki satıştan yüzde 10 pay verecek.

Piyasa değeri 25 milyon euro olan 1.90'lık stoper, Monaco ile 60 maça çıktı.

24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik skor katkısı verirken, 12 kez sarı, 1 kez de kırmızı kart gördü.