Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti

Samsun'da serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren sınıf öğretmeni tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Atakum ilçesinde iki gün önce serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren Amasya Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ramazan Çimen (46), kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaşam savaşını kaybetti.

Çimen'in cenazesi Suluova ilçesine getirildikten sonra Şeker Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alındı.

Şeker Camisi'nde öğle namazının ardından İl Müftü Yardımcısı Yılmaz Özbakır’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası Çimen, Belediye Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye, Çimen ailesi, yakınları ile Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, eğitim camiası ve vatandaşlar katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Katipoğlu, meslektaşlarını kaybetmenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını ifade ederek, "Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalan ailesine ve eğitim camiamıza da baş sağlığı ve sabırlar diliyoruz. Mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

Çimen'in evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

