Putin ile Pezeşkiyan görüştü! Kremlin ayrıntıları paylaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin, Pezeşkiyan ile yaptığı görüşmede, ABD'nin Alaska eyaletinde Rus-Amerikan zirvesinin ana sonuçları hakkında bilgi verdi. Pezeşkiyan, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesini amaçlayan diplomatik çabalara desteğini ifade etti.

İki ülke gündeminde yer alan enerji ve ulaştırma alanları da dahil olmak üzere bir dizi güncel konunun ele alındığı görüşmede, İran'ın nükleer programı ve Güney Kafkasya bölgesindeki gelişmeler müzakere edildi.

Putin ve Pezeşkiyan, Rusya-İran işbirliğini çeşitli alanlarda daha da genişletme konusundaki kararlılıklarını teyit ederek, Çin'de düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesinde bir araya gelmeyi kararlaştırdı.