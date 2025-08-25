BIST 11.475
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bakın neresi oldu!

YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bakın neresi oldu!

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testi (AYT) sayısal alanda tam puan alarak Türkiye birincisi olan Ahmet Eren Özyurtseven, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Bölümünü kazandı.

Özyurtseven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ortaokuldan itibaren bilgisayar mühendisi olmanın hayalini kurduğunu söyledi.

Hayaline ulaştığı için mutlu olduğunu ifade eden Özyurtseven, şunları kaydetti:

"Ailemle birlikte güzel bir yerleştirme sonucu bekliyorduk ve öyle de oldu. Üniversiteye başladığımda farklı firmalarda staj yapıp çalışarak deneyim kazanmak istiyorum. Kendimi bu alanda olabildiğince geliştirmeyi hedefliyorum.

Çünkü bu alanda her zaman katedebileceğim bir yol var. Yurt dışında eğitimler alıp ülkeme döndüğümde güzel projeler yapmayı hedefliyorum."

