Cinsel ilişkiyi reddetmek 'haksız tahrik' sayılmıştı! Bakanlık karara itiraz etti

Cinsel ilişkiyi reddetmek 'haksız tahrik' sayılmıştı! Bakanlık karara itiraz etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İzmir'de 28 yaşındaki Ceyda Yüksel'in ölümüyle ilgili davada Yargıtay tarafından onanan "haksız tahrik indirimi" kararına itiraz etti.

Edinilen bilgiye göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla Bakanlık, Ceyda Yüksel'in 20 Ağustos 2020'de öldürülmesine ilişkin davada, Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın "haksız tahrik indirimi" uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti.

İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti.

Yapılan itirazda, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi.

Bakanlık tarafından, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına, Ceza Muhakemesi Kanunu 308. maddesinde düzenlenen "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi" kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulunuldu.

