Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar

Beşiktaş'ın İskoçya'nın Rangers takımından 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz, kupalar kaldırmak istediğini söyledi.

Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformundaki kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı çok özlediğini dile getiren Rıdvan, "Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım. Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı çok özlemiştim. Bu özlemi giderdiğim için çok mutluyum. Ben Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Bu nedenle Beşiktaş'a gelmek bende tereddüt yaratmadı. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorum. Burada şampiyon olmak, kupalar kaldırmak, motorları maviliklere sürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da futbol oynamanın kendisine çok şey kattığından bahsederek, şunları kaydetti:

"Kendimi hem futbol hem de kişisel olarak çok geliştirdim. Belki şimdi bunun farkında değilim ama ileride bunun ekmeğini yiyeceğimi düşünüyorum. Çok farklı bir kültüre gittim. Buraların havasını, yemeklerini özledim. Ersin'i ve annemin yemeklerini ayrıca özledim."

Genç futbolculara da elinden geldiği kadar yardımcı olacağını belirten Rıdvan, "Taraftarlarımızı çok özledim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda inşallah beraber kutlamalar yapacağız." şeklinde konuştu.

