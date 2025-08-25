İsrail Maliye Bakanı'ndan Mescidi Aksa'nın temeline dinamit gibi sözler

İsrail’in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kudüs’ün İsrailli Belediye Başkanı Moşe Lion’a, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa yerine Süleyman Tapınağı’nı inşa etmesi için kendisine para vereceğini söyledi.

Abone ol

İsrail’in "Walla" haber sitesine göre Smotrich, dün Batı Kudüs’teki Uluslararası Kongre Merkezi’nde, bir hahamın ölüm yıl dönümü nedeniyle düzenlenen konferansta konuştu.

Haberde, Kudüs Belediye Başkanı Lion’un salonda izleyiciler arasında bulunduğu sırada Smotrich’in binlerce kişinin önünde gülümseyerek ona, “Sana para vereceğim, sen de Tapınağı inşa edeceksin.” dediği aktarıldı.

Kudüs Belediye Başkanı Lion, Smotrich’in sözlerine karşılık, “Sen Kudüs’ün sahip olduğu en iyi Maliye Bakanı'sın.” yanıtını verdi.

Smotrich’in bu sözlerinin, Mescid-i Aksa’ya atıfta bulunarak Harem-i Şerif’e dair İsrail politikasında “gerçek bir değişimin” tartışıldığı dönemde geldiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve bazı bakanların prosedürleri ihlal ederek Harem-i Şerif’e girip dua ve secde ettikleri, İsrail Başbakanlığının ise mevcut statükoda herhangi bir değişiklik olmadığını teyit ettiği ifade edildi.

Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, Filistinlilere ve İsrail vatandaşı Filistinlilere yönelik düşmanca açıklamaları, İsrail’in Gazze’deki soykırımına verdiği destek ve işgal politikalarındaki ısrarıyla tanınıyor.

Tel Aviv yönetimi, 2003’ten bu yana fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesine izin veriyor. Bu baskınların artmasıyla, Mescid-i Aksa yerine sözde Süleyman Tapınağı’nın yeniden inşa edilmesi çağrıları da yoğunlaştı.

Filistinliler ise İsrail’in Mescid-i Aksa dahil olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs’ü Yahudileştirme ve Arap-İslam kimliğini yok etme suçlarını artırdığını belirtiyor.

Uluslararası kararlara dayanarak 1967 işgalini ve 1980’deki ilhakı tanımayan Filistinliler, Doğu Kudüs’ü gelecekteki devletlerinin başkenti olarak görüyor.​​​​​​​