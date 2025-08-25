BIST 11.487
DOLAR 41,00
EURO 48,01
ALTIN 4.439,59
HABER /  SPOR

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti

Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Sadettin Saran, eylül ayında yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti.

Abone ol

Sadettin Saran, konuyla ilgili yaptığı açıklamada Fenerbahçe'nin geleceği için üzerlerine düşen sorumlulukla "Söz Fenerbahçe" diyerek yola çıktıklarını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Camia olarak birliğe, değişime ve kesin olarak istikrarlı başarılara ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz. Kalbi Fenerbahçe için atan yüzlerce kongre üyemizin desteğiyle imza prosedürümüzü tamamlamış bulunuyoruz.

Kongre üyelerimizin ve tüm taraftarlarımızın gösterdiği güven, var gücümüzle çalışmaya devam ederken bizim için ekstra bir motivasyon oluyor. Tüm taraftarlarımıza teşekkürler, onların yüzünü kara çıkarmayacağız. Sözümüz ilk günden beri net: Ne sabır ne süre, Söz Fenerbahçe."

ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar
Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz'dan açıklamalar
Cinsel ilişkiyi reddetmek 'haksız tahrik' sayılmıştı! Bakanlık karara itiraz etti
Cinsel ilişkiyi reddetmek 'haksız tahrik' sayılmıştı! Bakanlık karara itiraz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü!
Hemoroidi olan 2 kişi kaynar suya oturunca öldüler! Şaşkına çeviren haber
Hemoroidi olan 2 kişi kaynar suya oturunca öldüler! Şaşkına çeviren haber
Türkiye Sigorta Mobil Plus uygulaması yenilendi
Türkiye Sigorta Mobil Plus uygulaması yenilendi
Putin ile Pezeşkiyan görüştü! Kremlin ayrıntıları paylaştı
Putin ile Pezeşkiyan görüştü! Kremlin ayrıntıları paylaştı
Kan donduran itiraf! Polise teslim oldu, meğer 5 gün önce...
Kan donduran itiraf! Polise teslim oldu, meğer 5 gün önce...
İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi
İstanbul'da kırtasiye ve okul ürünleri denetimi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye'de son düzlükteyiz
Corendon Airlines'tan 2026 için yeni rotalar ve yüzde 20 kapasite artışı
Corendon Airlines'tan 2026 için yeni rotalar ve yüzde 20 kapasite artışı
İBB duyurdu! Bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılıyor
İBB duyurdu! Bu gece araç ve yaya trafiğine kapatılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarıyla ilgili paylaşım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS sonuçlarıyla ilgili paylaşım