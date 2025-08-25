BIST 11.484
'Türkiye imparatorluk kurma yolunda' Türkiye "Mavi Vatan" vizyonuyla bölgeye geri dönüyor

İsrail Türkiye'nin Libya ile ilişkilerini derinleştirerek, Doğu Akdeniz'deki anlaşmalarından dolayı rahatsızlık duymaya başladı. İsrail basını Türkiye'nin bölgede Yunanistan ve GKRY'nin hareketini zorlaştırdığını belirtti.

İsrail’in Maariv gazetesi Türkiye’nin Libya’daki Hafter yönetimi ile diplomatik ilişkiler ve deniz yetki alanındaki anlaşmaları sonrasında Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ı bölgeden izole edeceğine dair iddiaların yer aldığı bir yazı kaleme aldı.

İSRAİL TÜRKİYE'YE KARŞI RUMLARI SAVUNMAYA DEVAM EDİYOR

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin İsrail’in arka bahçesi olarak kullanan ve 15 binden fazla İsrailli’nin Larnaka civarında yaşamaya başlamasının ardından İsrail hükümeti GKRY hakkında da Türkiye’ye karşı tepki göstermeye başladı.

Türkiye’nin yeniden büyük bir güç olmasından endişe eden İsrail, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki adımlarını ve “Mavi Vatan” hamlesine ilişkin rahatsızlığını dile getirdi.

"TÜRKİYE İMPARATORLUK KURMA YOLUNDA"

İsrail basını Türkiye’nin geçtiğimiz aylarda 11 yıl sonra Libya’nın doğusunda Bingazi’de konsolosluk açılması nedeniyle endişe duyarak, Hafter yönetimi ile ilişkilerin derinleşmesinden bahsetti.

Gazete, “Türkiye’nin yeniden bölgede imparatorluğunu yeniden kurma yolunda dev bir adım atarak Orta Doğu'nun gerçekliğini değiştirmeyi amaçlıyor” dedi.

Türkiye’nin Mavi Vatan hamlesi ile Akdeniz’de Yunanistan ve GKRY’nin hareketini kısıtlamak için adım attığını belirten İsrail basını, Libya’daki iç savaşa Türkiye’nin müdahalesi ile Libya Genel Ulusal Kongresi'nin düşüşünü engellediğini ve savaşın sonucunu belirlediğini ifade etti.

Türkiye’nin Libya’yı sadece desteklemediği Türkiye’nin Libya’da vekil bir hükümeti olduğuna dair iddiasında da bulundu.

"TÜRKİYE LİBYA'YA GERİ DÖNÜYOR"

Tel Aviv Üniversitesi Dayan Merkezi'nde Türkiye uzmanı olan Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojak gelişmeleri yakından takip edildiğini belirterek, "Türk hamlesini 'antik çağın tacı' olarak adlandırıyorum. Türkler, 1912-1919 savaşına kadar Libya'daydı. Onların bakış açısına göre Trablus'a dönüyorlar ve 'mavi vatan' vizyonunu, yani Akdeniz üzerindeki kontrolü genişletmeyi gerçekleştiriyorlar" dedi.

Dr. Hai Eitan Cohen Yanrojak, "Deniz Sınır Anlaşması, Türk hükümeti ile Batı Libya hükümeti arasında imzalanmış olsa da, BM'ye göre tanınan hükümettir ve bu nedenle anlaşma, Doğu Libya toprakları için de BM kurumları tarafından tanınmaktadır.” dedi.

Türkiye’nin Libya ile işbirliğinin Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkeleri arasında geçen boru hattı gaz ve petrol akışının merkez trafiğini yönlendireceğini ve Türkiye’nin bölgesel statüsünü yeniden arttıracağı konusunda endişe duyuyorlar.

