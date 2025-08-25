BIST 11.484
DOLAR 41,01
EURO 47,95
ALTIN 4.446,98
HABER /  SPOR

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın ikinci maçında Bulgaristan'ı 3-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Abone ol

Mücadelenin başında her iki ülke de karşılıklı sayılar alırken, setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Ebrar Karakurt'un servis turunda Melissa Vargas'la sayılar bulan milli takım farkı 3 sayı (9-6) çıkardı.

Blokta etkinliğini artıran Bulgaristan 11-11'de eşitliği yakalarken, setin ortalarında 3 sayı da (16-19) öne geçti. Melissa Vargas ve Sinead Jack Kısal'ın sayılarıyla 5 sayılık seri yakalayan milli takım 2 sayı (21-19) yeniden öne geçti. Çekişmeli geçen oyunda hata yapmayan ay-yıldızlılar, ilk seti 25-23 önde tamamladı.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi - Resim: 0

İkinci sete iyi başlayan Bulgaristan setin başlarında 2 sayılık (1-3) avantaj yakalasa da toparlanan milli takım, farkı kapattığı rakibi karşısında 3 sayı da (8-5) öne geçti. Setin ortaları ve sonlarında da etkili oyununu sürdüren A Milli Kadın Voleybol Takımı, ikinci seti 25-19 önde bitirdi.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi - Resim: 1

Üçüncü sete etkili başlayan Bulgaristan, setin başlarında 6 sayılık (1-7) fark yakaladı. Defansta etkinliğini artıran milliler, setin ortalarına doğru farkı kapatarak 11-11'de eşitliği yakaladı. Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Elif Şahin ile blokta etkinliğini sürdüren ay-yıldızlılar, geriden gelerek farkı 3 sayıya (13-10) çıkardı. İyice oyundan düşen rakibi karşısında etkili oyununa devam eden milli takım, üçüncü seti 25-13, mücadeleyi de 3-0 kazandı.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi - Resim: 2

A Milli Kadın Voleybol Takımı, bu sonuçla grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantiledi. Milli takım, gruptaki üçüncü ve son maçında 27 Ağustos Çarşamba günü Kanada ile liderlik maçına çıkacak.

Milli takım, Dünya Şampiyonası'na ilk defa ikide ikiyle başladı

A Milli Kadın Voleybol Takımı, E Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşma olan İspanya ve Bulgaristan maçlarını set vermeden kazanmayı başardı.

Dünya şampiyonasına katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda iki de iki yapmayan milliler, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.

Milli takım, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'de 1 galibiyet 1 mağlubiyet elde etmişti.

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda Bulgaristan'ı devirerek son 16'ya yükseldi - Resim: 3

Salon: Korat Chatchai

Hakemler: Sumie Myoi (Japonya), Yuliya Akulova (Kazakistan)

Türkiye: Zehra Güneş, Melissa Vargas, Yaprak Erkek, Sinead Jack Kısal, Cansu Özbay, Ebrar Karakurt (Gizem Örge, Elif Şahin, Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu)

Bulgaristan: Paskova, Vuchkova, Stoyanova, Milanova, Dimitrova, Kitipova (Pashkuleva, Krivoshiyska, Nikolova, Veneva, Ivanova)

Setler: 25-23, 25-19, 25-13

Süre: 66 dakika

ÖNCEKİ HABERLER
Kayıp olarak aranıyordu, derede cesedi bulundu
Kayıp olarak aranıyordu, derede cesedi bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Ahlat'ta toplandı
2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı adayların yüzde 20.5'i
2025-YKS yerleştirme sonuçları açıklandı adayların yüzde 20.5'i
İletişim Başkanı Duran'dan, Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'e tepki
İletişim Başkanı Duran'dan, Nasır Hastanesi'ni bombalayan İsrail'e tepki
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı
Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti
Samsun'da sınıf öğretmeni hayatını kaybetti
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bakın neresi oldu!
YKS Türkiye birincisi Ahmet Eren Özyurtseven'in tercihi bakın neresi oldu!
CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...
CHP'de bir istifa daha! 31 Mart seçimlerinde...
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı
İsrail askerleri, Şam'da sivillere ateş açtı
İsrail Maliye Bakanı'ndan Mescidi Aksa'nın temeline dinamit gibi sözler
İsrail Maliye Bakanı'ndan Mescidi Aksa'nın temeline dinamit gibi sözler
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu! Yeni gelişme
İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu! Yeni gelişme
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti
Sadettin Saran, Fenerbahçe başkan adaylığı için gerekli 500 imzayı teslim etti