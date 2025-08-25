BIST 11.484
Rial Madrid'in Arda Güler paylaşımına beğeni yağdı

Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3 golle geçmeyi başardı. Karşılaşmaya Xabi Alonso tarafından ilk 11'de başlatılan milli futbolcu Arda Güler, gösterdiği performansla alkış topladı. Maçın ardından Real Madrid'in X hesabından yapılan paylaşım Türk futbolseverlerden tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.

LaLiga'nın 2. haftasında Real Madrid, deplasmanda Real Oviedo'yu 3-0 mağlup etti. Konuk ekipte 74 dakika süre alan milli futbolcu Arda Güler, Kylian Mbappe'nin attığı ilk golün pasını verdi.

Real Madrid bu skorla beraber ligde puanını 6'ya yükseltti. Başkent ekibi gelecek hafta sahasında Mallorca'yı ağırlayacak.

Maçın ardından Real Madrid'in resmi X hesabı, iyi bir maç çıkaran Arda Güler için flaş bir paylaşımda bulundu.

'BEYİN' EMOJİSİ KULLANILDI

Arda Güler'in fotoğrafı kullanılarak yapılan paylaşımda beyin emojisine yer verilirken, gönderi büyük etkileşim aldı.

İspanyol basınından Marca ise karşılaşmanın ardından yapılan değerlendirmede milli oyuncuya 7 puan verdi.

